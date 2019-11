Helmond Sport supportershome wordt maar 100 m²

Helmond Sport wil graag een supportershome in één van de hoeken van haar nieuwe stadion. De fans hebben positief gereageerd maar moeten wel zelf de huur gaan betalen. De ruimte van circa 100 m² moet een ton kosten.

Deze 100.000 euro is nodig voor een huurcontract en om de ruimte veilig te maken en in te richten. De gemeente wil niet voor de exploitatiekosten opdraaien.

Supportershome

Helmond Sport had eerder geen geld voor een supportershome maar gaat nu op zoek gaan naar een creatieve oplossing. “Ook sportwethouder Harrie van Dijk heeft meegedacht om de supporters te faciliteren”, zegt voorzitter Frans Stienen. “Wij gaan nu verder praten met onze supportersclubs en hopen begin december meer nieuws te hebben.”

Erik van Kilsdonk, voorzitter van de supportersvereniging Helmond Sport, is blij met de optie van de gemeente.

Maar 100 m²

Vorige maand was een supportershome nog ver weg want Helmond Sport had er geen geld voor. “Maar de uitgestoken hand is positief en wij gaan met de fans een oplossing zoeken voor de huur”, zegt Van Kilsdonk. “Maar wij willen graag weten wie het home gaat uitbaten. En is die 100 m² inclusief toiletten en keukentje en welke eisen stelt de gemeente?”

Het supporterscollectief ‘We are Helmond‘ heeft ongeveer dezelfde vragen. “En wij hebben wel onze bedenkingen over het aantal vierkante meters. Wij hebben al aangegeven dat wij met 250 m² vooruit kunnen. Maar nu zou het om maar 100 m² gaan. Inclusief toiletten blijft er dan maar ruimte over voor zo’n 60 à 70 supporters.”

Praten over de mogelijkheden

“Zodra Helmond Sport een belangrijke wedstrijd speelt zal die 100 m² te klein blijken”, zeggen de fans. “Daarom gaan wij graag met de club maar ook de gemeente praten over de mogelijkheden. De wethouder geeft aan dat de fans verantwoordelijkheid zijn voor het financiële plaatje. Dat is prima, die uitdaging gaan wij aan.”

