Registratieplicht voor bezoekers bij HC Schiedam

Net als DOVO in Veenendaal stelt HC Schiedam een registratieplicht in voor alle bezoekers van de club. Met ingang van 4 augustus moet iedereen die langskomt haar of zijn identiteit op de club vastleggen.

Registratie is bij HC Schiedam verplicht om te hockeyen, naar wedstrijden te kijken of anderszins. Deze plicht geldt dus ook voor leden van HC Schiedam.

Registratieplicht met gezondheidscheck

De club start met deze registratie na het besluit van NOC*NSF en de sportbonden. Daarin staat dat alle bezoekers van sportclubs die achttien jaar of ouder zijn, zich moeten registreren. Zij moeten dus eerst een gezondheidscheck doen voordat zij het terrein van de club betreden.

Eerst de QR-code scannen

“De registratieplicht geldt niet voor (jongste) jeugdspelers”, zo stelt het bestuur van HC Schiedam. “Registratie geschiedt via een QR-code. Iedereen die het complex op wil moet eerst deze code scannen.

Die QR-code hangt bij alle toegangen van het terrein en is via de mobiele telefoon te scannen. De gebruiker komt via deze scan bij een webpagina met een vragenlijst over zijn of haar gezondheid.

Maar ook de gegevens van zijn of haar gezinsleden of huisgenoten komen aan de orde. Aan de hand van de antwoorden op de vragen krijgt een bezoeker al dan niet toegang.

Geen telefoon

“Het kan voorkomen dat iemand geen telefoon bij zicht heeft. Die persoon moet dan even iemand in de buurt vragen om registratie met zijn of haar telefoon. Als dat ook niet lukt, kan een bezoeker zich ook registreren via een papieren vragenlijst bij de bar.”

“Wij bewaren de gegevens die wij opslaan maximaal vier weken”, zo stelt HC Schiedam. De gegevens dienen een eventueel bron- en contactonderzoek. Corona coƶrdinatoren of stafleden van de club controleren de registraties steekproefsgewijs. Als deze niet of niet helemaal in orde is, zullen zij vragen om het terrein te verlaten.

