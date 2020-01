HC Losser krijgt net op tijd haar kunstgrasveld

Blijdschap en opluchting overheersen bij de leden van HC Losser. Na een lange strijd is eindelijk begonnen met de aanleg van een kunstgrasveld. Dat zorgt hopelijk voor een flinke aanwas van leden.

De blijdschap van voorzitter Marco Elferink is bijna niet te beschrijven. Want de club heeft de deadline maar met de hakken over de sloot gehaald.

Eén probleem voor HC Losser

Na een moeizame start heeft HC Losser in Overdinkel pas anderhalf jaar een vast onderkomen. Er was echter één probleem. De club was de enige in Nederland die nog op natuurgras speelde.

En er was 365.000 euro nodig om een kunstgrasveld aan te leggen. Anders kon de club niet meer deelnemen aan de KNHB-competitie.

Obligaties, subsidies, fondsen en donaties

“Vooral het bij elkaar sprokkelen van de laatste 60.000 euro was lastig”, zegt Elferink. “Maar wij hebben het bedrag met obligaties, subsidies, fondsen en donaties toch maar mooi bij elkaar.”

De deadline was eigenlijk al een paar dagen verstreken en de spanning op de club was om te snijden. Des te groter was de opluchting toen wij groen licht kregen en wij het contract konden ondertekenen.”

Samenwerken met scholen

Als het kunstgrasveld er niet was gekomen, was het voor HC Losser waarschijnlijk einde verhaal geweest. “Maar nu kunnen we gaan groeien”, zegt Elferink. “De club heeft nu wat ademruimte.”

“We hebben ook een trimhockeyclub voor volwassenen met weinig hockeyervaring. En op het kunstgrasveld kunnen we nu zelf ook eens wedstrijden gaan organiseren. En wij kunnen nu veel meer gaan samenwerken met scholen en bso’s.”

Precies op tijd

Als alles meezit kunnen wij eind februari het nieuwe veld op. Precies op tijd voor het tweede deel van de competitie. Het is voor HC Losser sowieso een feestelijk jaar want in 2020 bestaat de club vijf jaar.

“Natuurlijk gaan we dit vieren maar het kunstgrasveld is toch wel het belangrijkste. Wij zijn iedereen die heeft bijgedragen echt enorm dankbaar, in het bijzonder Sportclub Overdinkel. Want zonder hen was er waarschijnlijk helemaal geen hockeyclub geweest.”

