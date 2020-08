HC Eindhoven begint het nieuwe seizoen duidelijk

Hockeyclub HC Eindhoven begint aan het nieuwe seizoen. Maar het bestuur wil dat de leden die in een risicoland zijn geweest, zich op corona laten testen. Anders mogen zij twee weken niet naar de club.

“Het zou zonde zijn als een paar mensen straks de start van het nieuwe seizoen onmogelijk maken. Dan zijn we liever wat strenger”, zegt Joop van Noort, voorzitter van HC Eindhoven.

HC Eindhoven vertrouwd de leden

Herman Matheij, bestuurslid bij de Eindhovense Sportraad, vindt de maatregel van HC Eindhoven ‘een vorm van schijnveiligheid’. Hij vraagt zich af hoe de club kan controleren waar iemand op vakantie is geweest. HC Eindhoven vertrouwt desgevraagd op de eerlijkheid van de leden.

Kleedkamers en douches

Veel Eindhovense sportclubs hebben zich voor de zomervakantie al aangepast aan de nieuwe situatie. De kantines en clubgebouwen zijn voorzien van pijlen, desinfectiepalen en looproutes.

Toch zijn er ook verschillen. Zo moet vv Unitas nog een knoop doorhakken over het gebruik van kleedkamers en douches. Dat heeft HC Eindhoven maar vast verboden.

Coronatest

Ben je teruggekeerd uit een (oranje) risicogebied dan mag je:

– niet deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden voordat je je hebt laten testen;

– wel deelnemen als de uitslag van de coronatest negatief is;

– pas op de club komen als je twee weken in quarantaine bent geweest als je je niet wilt laten testen;

– in het clubhuis van de looplijnen afwijken om aan de bar of een tafel te gaan zitten.

Thuis douchen en omkleden

– de kleedkamers zijn gesloten voor iedereen. Je dient dus thuis te douchen en om te kleden;

– op het terras moet iedereen zitten en 1,5 meter afstand bewaren;

– volg te allen tijde de instructies op van de coördinatoren met de gele hesjes;

– fans mogen langs het veld staan of op de tribune zitten maar moeten 1,5 meter afstand bewaren;

– de trainingen van jeugd tot 18 jaar vinden onder toezicht plaats;

– neem zelf water of bidons mee en deel deze niet.

