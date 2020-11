HC Dokkum komt zonder kunstgrasveld in gevaar

De gemeente Noardeast-Fryslân heeft een nieuw kunstgrasveld bij Hockeyclub Dokkum niet in de begroting opgenomen. Dat is een grote teleurstelling voor HC Dokkum, kv De Granaet en het Dockinga College.

“Ons project is niet genoemd in de begroting 2021 terwijl we een uitgewerkt plan op tijd klaar hadden. Maar dat veld komt er voorlopig dus niet”, zegt voorzitter Niek Katsma.

Planvorming en mienskip

“Ons project staat geen enkel plan of andere ambitie van de gemeente in de weg. En tóch neemt Noardeast-Fryslân er geen besluit over. De gemeente is voorstander van planvorming van onderop en heeft de mienskip hoog in het vaandel staan. Wij zien daar alleen niet veel van terug”, zegt Katsma.

Jan Iedema, voorzitter van kv De Granaet, noemt het een gemiste kans. “Dit was voor Noardeast-Fryslân hét moment om te laten zien een initiatief zoals dit serieus te nemen. De gemeente laat hier de kans liggen om een breed gedragen plan uit de mienskip een warm hart toe te dragen”, zo zegt Iedema.

HC Dokkum blijft zich inzetten

Volgens Katsma komt het voortbestaan van HC Dokkum door dit besluit van de gemeente in gevaar. “Er moet na de zomer van 2021 echt een nieuw kunstgrasveld liggen. Het plan zit echt goed in elkaar dus blijven wij ons toch inzetten voor realisatie hiervan in 2021.”

We hopen dat ook de gemeente de urgentie en noodzaak snel inziet zodat de inwoners van Dokkum kunnen blijven hockeyen. Met een nieuw kunstgrasveld in Noardeast-Fryslân kan ook de Granaet een stap vooruit zetten”, zo besluit Katsma.

Follow @Allesportzaken