HC Baarle heeft na 3 jaar nog altijd geen eigen veld

In Baarle-Nassau staat het voortbestaan van de lokale hockeyclub HC Baarle op het spel. De club moet samenwerken met TC Baarle en Gloria UC maar dat wil bepaald niet vlotten.

In januari 2016 is HC Baarle officieel gestart en telde al snel zo’n honderd leden. Voornamelijk 4 tot 11 jarigen die 22 kilometer verderop, bij Shot in Tilburg hun wedstrijden spelen.

Gebrekkige faciliteiten

Voorzitter Johan Bertens: “Wij trainen doordeweeks op smashcourt banen van tennisclub Baarle. Maar er staan netten die wij niet mogen verwijderen dus wij kunnen geen strafcorners oefenen. En die zijn een vrij cruciaal onderdeel van het hockey.”

HC Baarle gaf al meteen na de oprichting aan dat een eigen speelveld gewenst was om door te kunnen groeien. Maar nu, na ruim drie jaar, heeft de club nog steeds geen eigen veld. “Het is een wonder dat onze vrijwilligers het zo lang volhouden”, stelt Bertens een beetje wanhopig.

TC Baarle of Gloria UC

Aanvankelijk was het plan om HC Baarle te laten spelen op twee overbodige tennisbanen van TC Baarle. “Totdat sportwethouder Jan van Cranenbroek vroeg of we eens met Gloria UC wilden gaan praten.”

“Die club had financiële problemen en kon wel een veld beschikbaar stellen. Maar met Gloria UC kwamen wij er niet uit. Een bijkomend probleem was dat de voetbalclub noch de tennisclub hun clubhuis met de hockeyclub willen delen. Beide clubs zijn bang om hun identiteit te verliezen.”

Nieuw voorstel van HC Baarle

Het probleem ligt volgens Bertens bij de gemeente. “Het lijkt erop dat de Baarle geen zin heeft in nóg een clubhuis. Alles is al twee keer uitgezocht en berekend maar de wethouder geeft er maar geen klap op.”

Het bestuur van HC Baarle komt nu met een nieuw voorstel. “Wij financieren zelf een tijdelijke accommodatie met twee kleedkamers en een kantine op sportpark Boschoven. Dan moet de gemeente daar alleen wel een vergunning voor afgeven.”

