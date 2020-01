Hand in hand sporten op de Koningsspelen 2020

In Hellevoetsluis is het startsein gegeven voor de achtste editie van de Koningsspelen op 17 april as. Richard Krajicek verzorgde o.a. de aftrap. Het thema is dit jaar ‘hand in hand’.

Het thema van de Koningsspelen 2020 is op 22 januari in Hellevoetsluis bekend gemaakt.

Ontbijten, bewegen en plezier maken

Samen goed ontbijten, bewegen en plezier maken is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. De Koningsspelen 2020 moedigt daarom aan om er samen een groot sportief en gezond feest van te maken.

“De Koningsspelen zijn er voor alle kinderen in het basisonderwijs. Zij moeten al jong leren dat het vanzelfsprekend is en dat iedereen meetelt. De Koningsspelen willen kids helpen met een gezonde en sportieve samenleving”, zegt Krajicek.

Scholen hebben t/m 29 februari om zich in te schrijven voor dit sportieve feest. Hieraan deden in 2019 meer dan 1,2 miljoen kinderen mee van 6.000 basisscholen. Dit zijn scholen in Nederland, in het Caribisch deel van het Koninkrijk maar ook in het buitenland.

Hand in hand is de rode draad

De Koningsmatch is een samenwerking tussen de sportaanbieders en de scholen. Het nieuwe thema vormt de rode draad in alle onderdelen van de Koningsspelen 2020. Zo ligt de focus nog meer op het bij elkaar brengen van lokale sportaanbieders en scholen. Zo’n samenwerking heet een Koningsmatch. Scholen en sportaanbieders kunnen elkaar via één druk op de knop vinden.

De Koningsmatch helpt deelnemers biedt aan een samenwerking om alle kinderen regelmatig te laten bewegen. Al zo’n 140 sportorganisaties hebben zich nu al aangemeld en er zijn al 20 Koningsmatches gemaakt. En dat aantal neemt in de komende periode natuurlijk snel toe.

Koningsontbijt

Het Koningsontbijt is een royale staat van beleg van gezonde, lekkere en leuke combinaties op brood. Jumbo verzorgt dit ontbijt ook dit jaar weer gratis. De supermarkt stimuleert kinderen ook dit jaar weer om de lekkerste belegcombinaties te maken.

Na het Koningsontbijt starten de Koningsspelen en traditiegetrouw zingt Kinderen voor Kinderen eerst het Koningsspelenlied. Het lied komt op 20 maart uit en heet ook hand in hand.

