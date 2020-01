Haalt OFC Oostzaan het ultimatum van de gemeente?

Oostzaan zet OFC Oostzaan verder onder druk. De gemeente gaat er vanuit dat de voetbalclub niet voldoet aan het ultimatum van vandaag. Hierdoor dreigt sluiting van het sportcomplex en dat wil OFC via een kort geding voorkomen.

“De gemeente vreest dat het weer bij toezeggingen zal blijven”, schreef BenW aan het OFC-bestuur. Het college reageert hiermee op de brief die het OFC-bestuur op 13 januari jl. stuurde.

Kort geding

Oostzaan eist van OFC financiële transparantie en het verbreken van alle banden met geldschieter Marwan K. De deadline voor de club ligt op 17 januari om 12:00 uur. OFC wil vandaag via een kort geding sluiting van het complex tegenhouden. Volgens het clubbestuur negeert de gemeente namelijk elke poging tot de-escalatie.

De club benadrukte in de brief van maandag, zich altijd coöperatief te hebben opgesteld. En K. zou volgens het clubbestuur al hebben besloten om vrijwillig terug te treden als STO-voorzitter.

Het is mogelijk dat er om 12:00 uur geen of niet voldoende stukken en bewijzen voor het breken met K. zijn overlegd. Dat zou dan sluiting van de velden en de gebouwen bij OFC betekenen. Voor de bso Berend Botje is in de Sporthal Oostzaan al een alternatief onderkomen geregeld.

Een half jaar

Oostzaan vraagt al een half jaar tevergeefs om inzage in de clubfinanciën en van de Stichting Topvoetbal Oostzaan (STO). K. is nog altijd voorzitter van deze STO. Door zijn steun werkte het eerste elftal van OFC zich op tot de top van de amateurs.

De gemeente eist ook inzage in sponsorovereenkomsten en contracten met spelers. Hierin is informatie over hun vergoeding opgenomen. K. werd in 2019 door de rechtbank Amsterdam vrijgesproken van het zwart betalen van spelers van het eerste elftal.

Tegen deze uitspraak heeft het OM al beroep aangetekend. De behandeling van het hoger beroep in de strafzaak tegen K. ging begin januari niet door. De zitting is uitgesteld tot eind april.

