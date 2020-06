Coronapandemie legt afhankelijkheid voetbalclubs bloot

De coronacrisis maakt pijnlijk duidelijk dat voetbalclubs niet meer kunnen bestaan van alleen sponsors, supporters en tv-gelden. “Er zijn meer verdienmodellen nodig”, stelt Ivar Hageman.

Ivar Hageman, docent-onderzoeker van hogeschool Saxion, bereidt zich met de KNVB voor op de club van de toekomst.

Rol bestuurders voetbalclubs

“De komende vijf tot vijftien jaar gaat er bij sportclubs veel veranderen. Als zij een rol van betekenis willen blijven spelen, dan moeten hun bestuurders anders gaan denken. De centrale vraag is daarbij hoe zij aan meer inkomsten kunnen komen. Want sponsors, supporters en tv-gelden blijven wel, maar er is meer nodig.”

Nieuwe verdienmodellen

Hageman is o.m. innovatiemanager bij Heracles. “We zoeken naar nieuwe verdienmodellen. Voetbalclubs kunnen namelijk niet overeind blijven als zij aan de huidige businessmodellen vasthouden.”

“Door de coronacrisis zijn ook sponsorende bedrijven in zwaar weer terecht gekomen. In totaal zijn er in Nederland 20.000 verbonden aan het voetbal. Daarvan zullen er door de pandemie zo’n 6.000 afhaken.”

Leefstijlprogramma

“Clubs moeten dus meer gaan bieden dan wedstrijden. Daar is PSV bijvoorbeeld al mee begonnen. Voetbalclubs kunnen hun kennis en accommodatie veel vaker inzetten. Zij hebben trainers, een voedingsdeskundige, mentale begeleiders en een videoanalist.”

“Die kunnen samen een heel gezondheids- en leefstijlprogramma aanbieden. PSV verdient er al mee. De vraag is alleen hoe ver clubs de extra inzet kunnen opschalen.”

Voetbal is nogal saai

Sponsors en supporters willen meer dan voetbal en bier. Bedrijven willen dat voetbalclubs hen helpen om te groeien. Deze clubs kunnen namelijk zoals geen ander partijen verbinden.”

“Er loopt een onderzoek naar een ‘smart stadium’. Daarvan hopen wij de eerste resultaten na de zomer te kunnen delen. Clubs willen jonge mensen binden, maar die vinden voetbal nogal saai. Er gebeurt te weinig dus zij gaan liever gamen.”

Tijd voor voetbalclubs om verder te kijken

“Ik denk dat we te lang zijn blijven hangen in een traditionele manier van denken. Het is echt tijd om verder te kijken. Wij maken veel te weinig gebruik van de kennis die er is. Clubs willen blijven voetballen maar er is in de toekomst toch echt meer nodig.”

