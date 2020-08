In Nederland is een groeiend draagvlak om sportclubs rookvrij te maken. Steeds meer clubbestuurders vinden het onacceptabel dat leden en bezoekers roken waar kinderen sporten.

Kantar Zo’n 87% van de Nederlanders vindt dat (buiten)sportterreinen waar kinderen sporten rookvrij moeten zijn. Dat blijkt uit onderzoek van bureauin Amsterdam.

Groeiend draagvlak voor rookvrij sporten

Het draagvlak voor het rookvrij maken van locaties waar kinderen komen, is de afgelopen jaren sterk toegenomen. “Dat draagvlak voor een Rookvrije Generatie groeit dus nog steeds”, zo stelt Michael Rutgers, voorzitter van het Longfonds. “Vrijwel iedereen vindt het logisch dat kinderen in een rookvrije omgeving opgroeien. Toch kunnen kinderen op veel sportclubs niet rookvrij sporten.”

Wel op sportclubs

“Kinderen hebben nu op het schoolplein geen last meer van tabaksrook. Maar het is toch gek dat mensen op de meeste sportclubs nog wel mogen roken. En dat terwijl daar kinderen sporten. “Wij hebben geen tijd te verliezen”, stelt Rutgers. “Want elke week starten honderden kinderen met roken. En elk jaar overlijden in ons land 20.000 mensen aan de gevolgen van (mee)roken. Dat moet zo snel mogelijk stoppen.”

Rookvrij in 2025

NOC*NSF voorzitter Anneke van Zanen: “Ook wij zijn blij dat dit er steeds meer worden. Sportbonden en clubs moeten hun verantwoordelijkheid nemen en het goede voorbeeld geven. Wij streven er naar dat bijna alle sportclubs in 2025 rookvrij zijn.” Dat lijkt overigens ambitieus. Op dit moment zijn pas zo’n 1.500 van de 25.000 sportclubs in ons land (gedeeltelijk) rookvrij.

Oproep aan clubbestuurders

Leden en bezoekers moeten wel het goede voorbeeld geven want ‘zien roken, doet roken. Rutgers roept daarom alle clubbestuurders op om hun club rookvrij te maken. “Niemand wil dat kinderen meeroken of later zelf gaan roken. Dat willen zelfs rokers niet.”

Op het platform Rookvrij.nl kunnen mensen tekenen voor rookvrije sportclubs in hun omgeving. Rutgers: “Een groeiend draagvlak is heel mooi. Maar het is belangrijk dat zo veel mogelijk mensen tekenen. Daardoor is het makkelijker om clubbestuurders te overtuigen om hun club rookvrij te maken.”

