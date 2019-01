Judo-vrijwilligers kunnen ook gratis een VOG aanvragen

Uit een VOG blijkt dat iemands historische gedrag al dan geen bezwaar oplevert voor het uitvoeren van bepaalde taken in de samenleving. Zo’n VOG is ook bedoeld voor judo-vrijwilligers.

Ook judo-vrijwilligers werken met kwetsbare groepen. Zij kunnen nu gratis een VOG aanvragen om aan te tonen dat zij een schone lei hebben.

Ook voor judo-vrijwilligers

Op 1 november 2018 is de nieuwe VOG-regeling ingegaan. Niet alleen de vrijwilligers die werken met jeugd, maar elke vrijwilliger die met mensen in een afhankelijkheidssituatie werkt, kan nu gratis een VOG aanvragen.

Hieronder vallen bijvoorbeeld ook judo-vrijwilligers die werken met mensen met een visuele en/of lichamelijke beperking. De nieuwe regeling is er om fout of zelfs grensoverschrijdend gedrag door vrijwilligers zo veel mogelijk tegen te gaan.

Veiligheid serieus nemen

Een VOG geldt ook wel als bewijs van goed gedrag. “Door als judovereniging een VOG te verlangen van iedereen die in aanraking kan komen met ‘kwetsbaren’, laat je zien dat je de veiligheid van de leden en/of deelnemers aan (club)activiteiten serieus neemt”, zo stelt de Judo Bond Nederland.

Volgens de nieuwe VOG-regeling vallen de volgende groepen onder de ‘mensen in een afhankelijkheidssituatie’:

• minderjarigen;

• sporters met een verstandelijke beperking;

• sporters die zorg vragen of krijgen;

• mensen die gebruik maken van het aanbod van een welzijnsinstelling;

• sporters die een persoonsgebonden budget (PGB) hebben en/of

• sporters die gebruik maken van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo)

Stuk meer zekerheid

Het laten overleggen van een VOG door judo-vrijwilligers, is één van de maatregelen die een judovereniging kan nemen om fout gedrag in de club te verkleinen. Het geeft een stuk meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers. Het verkleint de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, om toch aan de slag te komen bij een club.

