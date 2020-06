HOSV viert jubileum met een gratis lidmaatschap

Familieclub HOSV koestert al 90 jaar de combinatie sport en gezelligheid. Maar nu een fysiek feestje er niet in zit, maakt het bestuur het lidmaatschap voor iedereen een jaar gratis.

“We hebben genoeg geld in kas en een groot feest zou ook een kostenpost zijn geweest”, zegt penningmeester Ton Heddes.

Gallisch dorpje HOSV

In de afgelopen jaren voelde het bestuur zich wel eens een klein Gallische dorpje. “De gemeente Opmeer wilde ons sportpark De Kolk liever gebruiken voor een nieuw kindcentrum. Maar de club weigerde om het veld te ruimen.”

“Wij proberen er nog steeds uit te komen met HOSV en een kindcentrum in hartje Opmeer. Het echte kapitaal van onze club zit in de mensen en het clubgebouw. We zijn nu een soort omnivereniging in het hart van Opmeer.”

Ruimte geen probleem

Ruimte was anno 1930 niet echt een probleem voor een algemene vereniging voor iedereen. “Je had toen rond de club aan de Lindengracht alleen maar weilanden.” Maar de bebouwde kom sloot zich rond de velden van HOSV. Daarom ligt de club zo centraal. Recreatief voetballen is nu belangrijker dan de prestaties. HOSV heeft jeugd, een paar herenteams en is trots op de grote G-afdeling.

Hart van het dorp

De kantine met boven de bar allerlei wijsheden van Johan Cruijff, is nu het kloppend hart van het dorp. Deze functie koestert het bestuur want er is niet zoveel meer in het dorp. Het café naast de club is jaren geleden al dichtgetimmerd.

“Het is wel jammer dat wij deze maand het 90-jarig bestaan niet kunnen vieren. Maar door de coronacrisis kunnen wij dat niet met een groot feest doen”, zegt Heddes. “Vandaar ons idee om de mensen dan maar een jaar gratis het lidmaatschap te geven. Het zou ons niet verbazen als er daardoor ook nog extra leden bij komen.”

