Gratis fruit pakken in de kantine van sv Zwolle

Sv Zwolle vindt een gezonde sportomgeving voor de leden van de club en de tegenstanders belangrijk. Daarom kunnen zij elke zaterdag en zondag, in de kantine gesponsord gratis fruit pakken.

Op zaterdag kunnen de jeugdleden en het dameselftal voor of na een wedstrijd een gezonde snack pakken. En op zondag is er ook voor de seniorenteams gratis fruit voor handen.

Fruit op je werk levert de club ieder weekeinde twee grote kisten met allerlei soorten fruit aan. De inhoud bestaat altijd uit zeven à acht fruitsoorten en de samenstelling varieert wekelijks.

SV Zwolle is blij met de samenwerking met Fruit op je werk. De levering van het gesponsorde fruit is mede mogelijk gemaakt door het bedrijf Vesta Chemicals. Dit Zwolse bedrijf toont met deze gezonde vorm van sponsoring haar maatschappelijke betrokkenheid.

De fruitboxen staan elke zaterdag en zondag op de bar in de kantine van sv Zwolle. En er staan ‘fruitborden’ bij de ingang van het sportpark. Maar ook bij de kantine en in de gang naar de kleedkamers, wijzen borden de voetballers op de beschikbaarheid van vers fruit in de kantine.

