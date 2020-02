Het bijna een eeuw oude KFC Duffel wankelt na een monsterboete van de Belgische Belastingdienst. De reden is het niet-betalen van btw over gratis drankbonnen. Vorig jaar liepen zo 85 Belgische clubs tegen de lamp.

Na afloop van de wedstrijd krijgen jeugdspelers vaak drankbonnen. Daarmee kunnen zij in de kantine een drankje kopen. Veel clubs weten niet dat zij over die drank btw moeten betalen.

Wij nemen even kort een kijkje bij onze Zuiderburen. Want daar gaan sommige zaken toch weer net even anders dan bij ons. Zo kreeg KFC Duffel onlangs, na een fiscale btw-controle, een megaboete van tienduizenden euro’s.

Onder meer vanwege het niet betalen van de btw op gratis drankbonnen aan scheidsrechters, leden en vrijwilligers. De club stortte de btw, die bij het kopen van de drank mocht aftrekken, na de gratis uitdeling niet terug.

Maar de Antwerpse club is niet de enige met dit probleem. Vorig jaar controleerde de Belgische Belastingdienst 133 sportclubs op btw. En het gros van deze clubs – 85 waarvan 32 voetbalclubs – kreeg een boete vanwege een ‘inbreuk op de btw-wetgeving’.

En de FOD, zeg maar de Belastingdienst, kent hierop volgens woordvoerder Francis Adyns, geen uitzonderingen. “De regels gelden dus voor alle btw-plichtigen die hun spelers of gasten gratis drankjes aanbieden.”

