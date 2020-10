Gouden toekomst voor padel in bakermat Brabant

Via padel groeien veel tennisclubs en daarmee gaan zij de vergrijzing tegen. Brabant blijkt de bakermat van deze sport met een gouden toekomst in Nederland. In deze provincie liggen maar liefst 114 van de 444 padelbanen in ons land.

Padel is een heel sociale sport die je lang volhoudt dan tennis. Die sport is toch iets zwaarder en wat moeilijker.

Drie dagen

Wie bij TPC Metzpoint in Veldhoven wil spelen, moet drie dagen (!) eerder al reserveren. “Op de piektijden zijn beide padelbanen vaak al om één minuut over twaalf volgeboekt”, zegt Lisa Schneider. Zij is sinds de zomer van 2019 fanatiek ‘padelster’.

Ledenwerver Maarten van Lisdonk van Metzpoint had wel groei verwacht. “Maar niet dat het zó snel zou gaan. Metzpoint vergrijst en had moeite om aanwas te vinden. Op 1 januari 2018 hadden wij 601 leden en nu 922, vooral dankzij padel. Het gaat zo snel dat wij zelfs al over een ledenstop denken.”

Guus Hiddink

De eerste padelbaan lag ook in Brabant, op De Herdgang. Guus Hiddink keerde in 2002 als coach vanuit Spanje terugkeerde bij PSV. Het leek hem goed om op het trainingscomplex padel als uitlooptraining aan te bieden. Inmiddels liggen alleen al in Brabant 114 banen op een totaal van 444 in Nederland. Daarmee is Brabant dus de bakermat van deze sport in Nederland.

Abe Straatsma legde via zijn Padel Service Nederland al vele banen aan. Hij werkte voorheen als jurist totdat hij in Spanje met vrienden op padel stuitte. “In Spanje is padel een onderdeel van het sociale leven. Voor een zakelijke afspraak ga je daar net zo goed padel spelen. Hele families zitten in Spanje op de club.”

Gouden toekomst

Hij zegde zijn baan als jurist op en waagde in 2015 de sprong in het diepe. En inmiddels kan hij er goed van leven. “Er komen ieder jaar tachtig tot honderd banen bij, vooral bij tennisclubs. De KNLTB heeft een belangrijke rol gespeeld in de groei en de gouden toekomst van padel”, stelt Straatsma.

Een standaardbaan kost tussen de 50.000 en 70.000 euro, afhankelijk van de constructie en opties. Een flinke investering, maar Arjen Robben bijvoorbeeld heeft in zijn tuin een baan laten aanleggen.

