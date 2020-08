Gastvrije en gezonde KNKV modelkantine bij ODO

De kantine van kv ODO Maasland zal gaan dienen als voorbeeld voor andere clubs. De KNKV heeft ODO en Wit/Blauw in Kampen geselecteerd om een KNKV modelkantine in te richten. Dat gaat in september gebeuren.

NOC NSF en de KNVB zijn al gestart met FC Vers. Dit is een maatschappelijk project met een basis in het Nationaal Preventieakkoord. De KNKV is inmiddels dus ook aangesloten.

Gezonde KNKV modelkantine

De KNKV wil samen met de clubs laten zien hoe een kantine er ook gezond uit kan zien. Hierbij staat natuurlijk een verantwoord assortiment centraal. Maar er is ook aandacht voor roken, alcohol, uitstraling en gastvrijheid van de kantine als huiskamer van de vereniging.

Ondersteuning van Team:Fit

De clubs krijgen geld om van hun kantine een KNKV modelkantine te maken. Vervolgens zal Team:Fit de clubs iedere week ondersteunen. Team:Fit is een initiatief van Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). Het team zet zich in om sportclubs te helpen op weg naar een gezondere sportomgeving.

Alcohol, uitstraling en gezond assortiment

Het bestuur van kv ODO is blij dat de club is geselecteerd en gaat de uitdaging maar wat graag aan. “Rookvrij en gastvrij zijn is onze club al lang”, zegt bestuurslid Danielle Nicolaas. “Maar wij gaan nu ook met alcohol, onze uitstraling en een gezond assortiment aan de slag.”

Follow @Allesportzaken