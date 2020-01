GEO-certificaat #100 is voor Golfclub Meerssen

De golfsport in ons land heeft een mijlpaal bereikt op het gebied van duurzaam accommodatiebeheer. Er zijn nu 100 golfclubs met een internationaal GEO-certificaat. Dat toont het milieuvriendelijke beheer aan van de golfbaan én alle voorzieningen.

Natuurlijke verantwoordelijkheid

De NGF en haar leden, de golfbanen en de clubs, hebben veel op met duurzaamheid en de zorg voor het milieu. De beheerders van golfbanen voelen zich hiervoor verantwoordelijk. Golf is ontstaan als sport in het landschap. Natuurbeleving is daarom ook een belangrijk onderdeel van de sport.

De beheerders van golfbanen zijn gemotiveerd om hun golflandschap verantwoord te beheren. Mede daarom is golf met 379.000 beoefenaars de op drie na grootste sport van het land.

GEO-certificaat Golfclub Meerssen

De golfsport werkt steeds aan een groene en duurzame omgeving. Daarvoor is de NGF al in 1994 begonnen met planmatig beheer. Eerst met het certificeringsprogramma Committed to Green. In 2010 is de stap gezet naar de internationale GEO Foundation.

De NGF stimuleert de golfclubs dus om het GEO-certificaat te behalen. En met 100 gecertificeerde clubs heeft Nederland wereldwijd de meeste banen met een GEO-certificaat. Golfclub Meerssen ontvangt op 23 januari in de RAI het 100ste GEO-certificaat uit handen van NGF-bestuurslid Richard Kooloos.

De NGF heeft als doel eerst alle 150 grotere Nederlandse golfcomplexen duurzaam te laten beheren. Het einddoel is ook het aantoonbaar, duurzaam beheer van alle 245 golfterreinen.

Natuurontwikkeling

Zo mogen golfbanen alleen bij hoge uitzondering gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Banen hebben ook steeds vaker te maken met een verbod voor beregening. Om de clubs bij de transitie te begeleiden, werken de NGF, de NGA en NVG samen in de Golfalliantie.

Ongeveer 60% van een golfterrein leent zich voor natuurontwikkeling. Veel golfclubs zetten daarom samen met natuurorganisaties stappen op dit gebied. Zo proberen de clubs iets te doen aan de afnemende biodiversiteit.

