Gemeente Boxtel loopt vooruit op het preventieakkoord

Over een paar jaar mag op sportcomplexen niet meer worden gerookt. Daarop vooruitlopend doet de gemeente Boxtel de sigaret maar vast in de ban in speeltuinen, bij sportclubs en rond scholen.

De buitenlucht in Boxtel wordt binnenkort al een stuk frisser. De gemeenteraad nam onlangs een motie van D66 aan om sportclubs te stimuleren om roken op hun complex te verbieden.

Rookverbod in het preventieakkoord

De gemeente Boxtel sluit met het D66-voorstel naadloos aan op het Nationaal Preventieakkoord dat binnenkort een feit is. Daarin staat o.a. dat er over een paar jaar niet meer gerookt mag worden op sportcomplexen.

“Wij gunnen iedereen hun sigaretje alleen niet meer op plekken waar kinderen er last van kunnen hebben”, stelt Mariëlle Wijffelaars namens D66 in Boxtel.

Beter wettelijk regelen

Ook RKSV Boxtel is voorstander van een rookvrij sportpark. Maar voorzitter Ties Pronk ziet de handhaving wel als probleem. “Ik heb geen zin om als een politieagent de hele dag over het sportpark te lopen, ik heb wel iets beters te doen.”

Het rookvrij maken van de club kwam al vaker ter tafel. “Een rookverbod voor sportverenigingen moet je wettelijk regelen”, stelt Pronk. “Zodra een verbod bij wet is geregeld, staan wij als bestuur veel sterker.”

Nu nog draagvlak zoeken

Directeur Jan-Willem van den Berg van het Baanderherencollege in de gemeente Boxtel begrijpt wel dat Pronk meer moeite heeft om het rookverbod in te voeren. Van den Berg: “Wij zijn een leeromgeving terwijl mensen voor hun plezier naar het voetbal gaan. Ik kan me voorstellen dat een rookverbod daar moeilijker te handhaven is.”

Pronk: “Veel clubs hebben moeite om leden te behouden en te groeien. Met een rookverbod wordt dat er niet beter op want je moet eerst draagvlak zien te creëren. Een rookverbod wettelijk verankeren maakt handhaving voor het clubbestuurders echt een stuk makkelijker.”

