Geen uitzondering voor sportclubs afbouw saldering

Minister Eric Wiebes maakt geen uitzondering voor sportclubs bij de afbouw van de salderingsregeling. Dit tot frustratie van o.a. Sport Drenthe die stelt dat de clubs deze regeling juist hard nodig hebben.

“Het salderen is de rijksoverheid te duur dus wil Wiebes van de regeling af. Clubs krijgen vanaf 2023 ieder jaar steeds een paar procenten minder totdat de regeling in 2031 stopt.”

Regeling voor kleine opwekkers

Statenlid Peter Zwiers: “Clubs kunnen via de salderingsregeling opgewekte – maar niet gebruikte – zonnestroom aan het energienet leveren. Maar zodra je het toch nodig hebt, dan kun je het voor hetzelfde tarief terug vragen. De regeling is er alleen voor kleine opwekkers tot 200 panelen, zoals sportclubs.”

“De regeling is heel belangrijk voor sportclubs. Zomer’s wekken deze veel zonne-energie op die zij niet nodig hebben. En nu alle clubs dicht zijn al helemaal niet. En onder normale omstandigheden hebben zij tijdens de training ook geen veldverlichting nodig.”

Geen uitzondering voor sportclubs

“In de winter is het net andersom want dan zijn sportclubs doorgaans vol in bedrijf. De veldverlichting maakt dan wel 80% van het energieverbruik uit. Die energie wekken de clubs dan niet zelf op omdat de zon niet of minder schijnt.”

“Minister Wiebes is er overigens niet van overtuigd dat sportclubs in de zomer minder stroom verbruiken. Daarvoor zwaait hij met een TNO-onderzoek. Maar daar trekt hij de verkeerde conclusies uit. Afschaffing van de salderingsregeling ligt nu voor advies bij de Raad van State. Daarna moet de Tweede Kamer er nog een besluit over nemen.”

Verduurzaming is al knap lastig

Sportclubs hebben het namelijk al knap lastig om te verduurzamen. Want naast de aflopende salderingsregeling hebben zij nog twee problemen. Enerzijds het afschaffen van de BTW-teruggave op de aanschaf van zonnepanelen. Anderzijds het gebrek aan capaciteit om clubs op het stroomnet aan te sluiten. Iedereen heeft de mond vol over het belang van sportclubs. Dan moet je ook bereid zijn om hen te steunen”, zo besluit Zwiers.

