Veenendaal geeft sportclubs nog geen OZB-verlaging

De gemeenteraad van Veenendaal gaf BenW in december 2018, de opdracht om te onderzoeken of een OZB-verlaging voor verenigingen mogelijk gemaakt zou kunnen worden.

Maar dat gebeurt voorlopig nog niet. De VNG adviseert gemeenten het belastingregiem nog niet aan te passen. De gemeenten kunnen beter nog even wachten op de modelverordening.

Reikwijdte OZB-verlaging

Het college van BenW schrijft aan de raad dat de reikwijdte van de motie Omtzigt niet helemaal duidelijk is. Bovendien is een lagere OZB-opbrengst van tussen de 190.000 en 290.000 euro nog niet gedekt. Wethouder Martijn Beek vraagt zich af of Veenendaal de clubs niet beter op een andere manier aan een lastenverlichting kan helpen.

Een voorbeeld

De motie zou de verenigingen die geen eigenaar of gebruiker van WOZ-objecten zijn, niet bereiken. Dat zou tot onevenwichtige effecten kunnen leiden. Zo maakt VZC gebruik van zwembad De Vallei dat eigendom is van de gemeente.

Veenendaal verhuurt het bad kostprijs-dekkend aan Sportservice Veenendaal. De Sportservice verhuurt het wedstrijdbad weer aan de zwemvereniging. Deze maakt slechts op afgesproken tijdstippen gebruik van een deel van de faciliteiten.

Het is voor de gemeente dus onmogelijk om vast te stellen welk bedrag voor rekening van de zwemclub komt. De gemeente kan de zwemvereniging juridisch gezien dus niet via een OZB-verlaging bereiken.

Gedeeld eigendom

Bij het grootste deel van de buitensportclubs is sprake van een gedeeld eigendom van de accommodatie. Er zijn ook buurthuizen die eigendom zijn van de gemeente of van een vereniging.

Maar er kan ook sprake zijn van gebruik door één partij of gebruik door meerdere huurders. En dat terwijl de gemeente maar één gebruiker heeft geregistreerd.

Zo heeft het college meer voorbeelden waarbij de OZB-verlaging mogelijk niet bij de clubs terecht komt. Bij de bespreking van de kadernota 2020 in juli as., spreekt de gemeenteraad zich verder over deze OZB-verlaging uit.

