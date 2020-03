Geen NK Atletiek en geen competities komend seizoen

Het RIVM en het kabinet hebben vanwege de corona-uitbraak maatregelen moeten nemen. De Atletiekunie heeft besloten om geen NK Atletiek te houden en de competities van het komend seizoen af te gelasten.

Het besluit van de Atletiekunie geldt voor alle niveaus van de competitie die vanaf 18 april gepland stonden.

Competitie en NK’s

Het coronavirus en de gevolgen ervan voor de Nederlandse samenleving hebben een enorme impact op de atletieksport. De accommodaties zijn gesloten en alle clubs liggen stil. En zowel de top- als de amateursporters kunnen nu niet normaal meer trainen. En daardoor missen zeer veel atleten een goed wedstrijdklimaat.

Geen NK Atletiek

Het NK Atletiek dat van 26 t/m 28 juni in Den Haag in de planning stond gaat niet door. Datzelfde geldt voor de overige NK’s t/m 5 juli as. De lokale organisatie committees bekijken nu samen met de Atletiekunie of deze evenementen in het najaar kunnen plaatsvinden.

Het stilhouden van alle activiteiten van de clubs is nu verlengd t/m 31 mei as. De bond werkt in de komende weken uit wat dit betekent voor de rest van het atletiekjaar 2020.

Afgewogen beslissing

De Atletiekunie zal in het belang van de clubs een afgewogen beslissing nemen. Het bondsbureau staat daarvoor ook in nauw contact met NOC*NSF en competitie coördinatoren. Ook houdt de bond nauw contact met de taak- en werkgroepen en met de clubs.

De maatregelen zijn in het belang van onze leden en de samenleving. Zij hebben maar één gemeenschappelijk doel en dat is het coronavirus zo snel mogelijk onder controle zien te krijgen. Pas daarna kan de bond weer gaan werken aan een klimaat waarin de atletiek weer volop aan de slag is.

Follow @Allesportzaken