Geen feestelijke opening maar een massale vechtpartij

Sv Deltasport in Vlaardingen wilde er op 14 september een mooie zaterdagavond van maken. Een bekerwedstrijd en de feestelijke opening van het herstelde clubhuis dat een paar maanden geleden tot de grond toe afbrandde. Maar het liep allemaal anders.

sv Deltasport HMSH De voetbalwedstrijdtegenuit Den Haag heeft de rust niet gehaald. De scheidsrechter staakte het duel na een klein halfuur vanwege een massale vechtpartij.

Massale vechtpartij

Twee spelers raakten slaags waarna een opstootje ontstond. Dat leek niet te sussen dus stormden de reservespelers van sv Deltasport het veld op. Daarop renden ook de reserves van HMSH het veld in en ontstond een massale vechtpartij waarbij rake klappen vielen. Vervolgens gingen ook toeschouwers zich met de vechtpartij bemoeien.

De scheidsrechter zag daarna geen andere mogelijkheid meer dan de wedstrijd te staken. De politie kwam met meerdere wagens naar het sportcomplex. Toeschouwers bekogelden spelers van HMSH met bier en stoelen. Deze spelers brachten zichzelf in veiligheid door zich in de kleedkamer in te sluiten. Zij moesten onder begeleiding het complex verlaten.

Opstootje na vrije trap

Deltasport trainer Ton Pattinama stelt dat het ‘opstootje’ pas escaleerde toen de HMSH supporters het veld op kwamen. “Wij wilden hen de vrije trap laten nemen. Maar ineens kwam er een speler aanlopen die een speler van Deltasport een klap in zijn nek gaf.”

“Vervolgens stonden spelers van beide clubs flink aan elkaar te trekken en duwen. “Ik probeerde de boel nog wat te sussen maar ineens renden er HMSH-supporters het veld op. En de spelers van ons die op de bank zaten, bleven toen natuurlijk ook niet zitten.”

Geen feestelijke opening

Een feestelijke opening kwam er niet van en Pattinama gaat aangifte doen tegen de Haagse club. De trainer vertelt dat er inderdaad met stoelen is gegooid. “Maar alleen door de supporters van HMSH die ook met stenen in de hand stonden.”

