Landstede Hammers mist geld voor Europees basketbal

Landstede Hammers zal komend seizoen geen Europese wedstrijden spelen. De Zwolse basketbalclub heeft daarvoor niet genoeg geld en ziet daarom af van inschrijving.

Voorzitter Gerrard Vinke betreurt het dat zijn club Europa niet in kan. “Het is heel erg jammer. Maar alle aandacht gaat nu uit naar onze toekomst. Wij willen onze plaats in de top van het Nederlands basketbal namelijk ook vasthouden.”

“Maar wij willen ook onze organisatie versterken en ons voorbereiden op een eventuele BeNeLeague. En natuurlijk gaan we werken aan onze Europese ambities voor de aankomende jaren.”

Landstede Hammers, de landskampioen van 2019, eindigde dit jaar als eerste in de competitie. Deze werd in maart, eerder dan gepland, beƫindigd vanwege de coronacrisis. Landstede Hammers mocht daardoor meedoen aan de Champions League.

