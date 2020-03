Voetbalclubs Heusden: ‘nee’ tegen drugs op de club

De voorzitters van de zes voetbalclubs in Heusden ondertekenden op 2 maart een convenant. De clubs willen samen een vuist maken tegen drugs op de club.

Als club heb je een maatschappelijke functie dus moet je iets aan het drugsgebruik willen doen. Dat gaat namelijk ook ten koste van de gezelligheid op de club.

Herkenning bij collega clubs

Na de zomerstop kwam vv Nieuwkuijk met de problematiek rond drugs op de proppen. “Niemand handelt bij ons in drugs”, zegt voorzitter Eduard Figee. “En het is ook niet zo dat leden het spul openlijk gebruiken. Maar je ziet het gebruik terug in de gezichtsuitdrukking en het gedrag en collega clubs herkenden dit. Dus wij waren er binnen vijf minuten uit om dit samen op te pakken.”

Geen drugs op de club

In het convenant trekken de zes clubs één lijn als er drugs in het spel zijn. Figee: “Als er is gebruikt krijgt een speler een waarschuwing. Gebeurt het dan nog eens dan royeert de club hem of haar. En dan is er voor hen ook geen plaats meer bij een andere voetbalclub in Heusden. Dat kun je controleren door bij een aanmelding om een vrijwaring te vragen. In zo’n geval attendeert de oude club de nieuwe erop wat er is gebeurd.”

Niet te bescheiden

RKDVC voorzitter Hans Brokx vindt het convenant ‘maar een druppel op een gloeiende plaat’. Maar dat vond wethouder Peter van Steen te bescheiden. “Geen enkele gemeente pakt dit probleem aan zoals jullie.”

Burgemeester Willemijn van Hees vindt dat al die druppels de plaat toch afkoelen. Jullie mogen er best trots op zijn dat het idee van jullie zelf komt. Het is niet door de overheid opgelegd maar er zit een gezamenlijke wens achter.”

Handhaven blijft een lastig punt

De afspraken staan nu op papier en de clubs gaan hun leden hierover inlichten. Van Hees: “De handhaving blijft een lastig punt. Dus zodra er iets aan de hand is, aarzel dan niet om het aan de gemeente te melden. Dan kunnen wij laten zien hoe hard het nodig is om er werk van te maken.”

Wat haar betreft blijft het convenant niet beperkt tot de voetbalclubs. “Alle sportverenigingen in onze gemeente zouden zich tegen drugs op de club moeten kanten. Ik spreek soms ouders van wie hun kind drugs gebruikt. Dat doet hen zoveel verdriet”, besluit Van Hees.

