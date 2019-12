Geen coffeeshop meer op shirts van vv Trekvogels

Een team van de Nijmeegse vv Trekvogels mag zich niet langer door coffeeshop De Kronkel laten sponsoren. Dat heeft de KNVB aan het bestuur van de Nijmeegse club laten weten.

Volgens de regels van de KNVB mag een coffeeshop geen sponsor zijn van een club. Maar de Trekvogels waren niet echt van plan om de Kronkel als sponsor los te laten.

Vv Trekvogels weigerde

Eerst weigerde vv Trekvogels om de coffeeshop als sponsor van het shirt te halen. Daarover ontstond ophef, na een uitzending van Nieuwsuur over de invloed van criminelen op voetbalclubs.

De sponsoring door de Kronkel zou ook volgens de tabakswet niet zijn toegestaan. Na dit item besloten ook clubs zoals FC Lienden en MEC ’07 om de coffeeshops als sponsor van hun shirts te halen.

Eigenaar de Kronkel voetbalt ook

Meerdere clubs verbraken dus het contract met hun sponsoren. Maar volgens het bestuur van vv Trekvogels was er in hun geval geen sprake van inmenging van criminelen. De voorzitter zei daarover: “De eigenaar van die coffeeshop speelt in het team. Het is een gewoon bedrijf dat geen overlast veroorzaakt dus wij zien eigenlijk geen probleem.”

Trekvogels zoeken nu goed doel

Maar de KNVB heeft nog eens laten weten dat het niet mag en dreigt nu met straf. Daarop heeft de club besloten om de strijd met de bond over de sponsor niet langer aan te gaan.

Na de winterstop zal het zevende van vv Trekvogels dus op zoek moeten naar nieuwe shirts. Een woordvoerder van het elftal heeft laten weten het ‘jammer te vinden’. Het team wil nu graag een lokaal goed doel op de shirts.

