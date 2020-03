Geen alcohol onder de 18 is lastig te handhaven

Loktieners aan de bar roepen gemengde reacties op. “Je wordt toch nieuwsgierig, dus wij sluiten niet uit dat we een keer een pilsje gaan drinken.” Maar Fakhry, Bram en Luuk (allen 14) van vv Blauw Geel ‘38 nemen nu nog geen alcohol om hun overwinning te vieren.

Het Ministerie van VWS onderzocht in 2018 het schenkgedrag van de clubs. Daaruit bleek dat 75 à 80% van de tennis-, hockey- en voetbalclubs alcohol verkochten aan jongeren onder de achttien.

Meierijstad controleerde de clubs in 2019 ook al eens. Toen kregen vier van de vijf sportclubs een waarschuwing voor het schenken van alcohol aan minderjarigen. Zo’n beetje het landelijke gemiddelde.

Barpersoneel moet jongeren volgens de wet om hun ID vragen als zij de leeftijd van iemand betwijfelen. Meierstad en Haaren zetten loktieners in te kijken of zij dat ook doen. Die jongeren zijn 18 maar zien er jonger uit. Als de club niet om een ID vraagt kan dat een boete van bijna 1.400 (!) euro opleveren.

“Je voorkomt echter niet dat een meerderjarige drank haalt en die aan een minderjarige vriend geeft”, zegt Manuela Kuijpers. Zij draait zaterdag’s bardienst bij Blauw Geel ’38.

“Er lopen hier meiden van 15 die 20 lijken. Onze eigen voetballers ken je wel zo’n beetje maar mensen van buiten controleren wij vaker. Ook als het druk is screen je en bij twijfel vragen we altijd om een ID.”

Volgens Kuijpers drinkt de jeugd van 16 of 17 jaar thuis in. “En zij mogen van hun ouders misschien een keertje proeven. Schaf die loktieners af en pas de Drank- en horecawet aan. Een alcoholgrens van 16 jaar is beter.”

Twan zit aan de bar mee te luisteren. “Het doel van loktieners is om uit te lokken en het is vreemd dat Meierijstad dat doet. Je zou ook een onopvallende inspecteur kunnen sturen.”

Tim Locklear uit Veghel vindt het goed dat Meierijstad loktieners inzet. “Te veel jonge mensen drinken meer dan goed voor hen is. Mijn 15-jarige zoon krijgt thuis wel eens een pilsje maar alleen als ik er bij ben.”

“Maar als ik een pilsje bestel en dat in een drukke kroeg aan een minderjarige doorgeef, ziet niemand het. Geen alcohol onder de 18 is bijna niet te handhaven.”

