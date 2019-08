Gedragscode horeca en sportclubs in Meierijstad

Wat mag er in de gemeente Meierijstad nou wel en wat mag niet (meer) in de sportkantine? Die afspraken zijn nu vastgelegd in een gedragscode tussen de horeca en sportclubs.

flinke discussies Een DJ of een Oktoberfeest in de sportkantine leidde in Meierijstad nog wel eens tottussen de horeca en de clubs. Maar die behoren binnenkort tot het verleden.

Gedragscode

Er is nu een gedragscode opgesteld waarin staat wat er in de clubkantine wel en niet mag. Deze gedragscode is onlangs opgesteld door Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en de Sportraad Meierijstad.

In het nieuwe horecabeleid van de gemeente mogen kantines buiten het weekend voortaan tot 24:00 uur open blijven. Maar in het weekeinde moeten de deuren in principe om 19:00 uur dicht.

Om zeven uur sluiten

De gedragscode laat toe dat clubs een ontheffing kunnen aanvragen om ook in het weekeinde tot 24:00 uur open te blijven. “Om 19:00 uur sluiten in het weekend was voor veel clubs een brug te ver”, stelt Dick Mandemaker van de Sportraad Meierijstad.

“Daarom kunnen wij daar dus van afwijken. En clubs mogen drie keer per jaar een commerciële activiteit houden waar ook niet-leden mogen komen.”

Geen feesten

Voorzitter Anja Heikoop van TC Skinlo kan zich wel in de gedragscode vinden. “Wij zijn geen horecabedrijf dus zul je bij ons ook geen commerciële feesten vinden.” Heikoop is wel blij dat het clubhuis in het weekend langer dan tot 19:00 uur open kan blijven.

Voorzitter Jack Brus van vv Avanti ’31 vindt het prima om geen feesten in de kantine te houden. “Maar ik moet wel even weten hoe het nu moet met bingo avonden of onze zeskamp zit.”

Wel voor leden

Hierover zegt Mandemaker: “Een bingo voor de leden mag, maar niet als er ook niet-leden mogen komen. En de club kan sowieso ontheffing krijgen voor een zeskamp. Maar dan moeten wij wel even bekijken of dat een commercieel evenement is.” Medio september zal de gemeenteraad een besluit nemen over het nieuwe beleid.

