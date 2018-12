Niets doen tegen seksueel misbruik is géén optie

Vanaf 1 januari 2019 gaat NOC*NSF samenwerken met Renald Majoor. Majoor is zelf slachtoffer geweest van seksueel misbruik in de sport, gaat seksueel grensoverschrijdend gedrag bestrijden.

“Kinderen moeten veilig kunnen sporten. De sportwereld zal drastische maatregelen moeten nemen om misbruik in de sport verder terug te dringen”, stelt Majoor.

De stilte verbroken

“De glimlach van een kind moet voor ieder kind zijn weggelegd. Daarom sta ik als ambassadeur en met mijn stichting De Stilte Verbroken, op om veilig sporten voor elk kind te realiseren. Want niets doen is géén optie.”

Gerard Dielessen van NOC*NSF: “Wij hebben Renald Majoor leren kennen als een inspirerende pleitbezorger van maatregelen tegen seksueel misbruik in de sport. NOC*NSF is blij dat hij bereid is om zijn ervaringen en energie in te zetten in de strijd tegen seksueel grensoverschrijdende gedrag.”

Psychische crisis na seksueel misbruik

Renald Majoor werd toen hij twaalf was, slachtoffer van seksueel misbruik in de jeugdopleiding van Vitesse. Hij is twintig jaar lang met zijn geheim en dit taboe blijven rondlopen en belandde uiteindelijk in een diepe psychische crisis. Hij wil nu dat dit een andere sporter nooit meer zal overkomen wat hem is aangedaan.

“Het probleem moet bespreekbaar en behandelbaar worden”, zegt hij op de website De Stilte Verbroken. “Onze stichting wil een meldpunt zijn maar ook een kennisbank en een aanjager van de strijd tegen misbruik en intimidatie.”

Bang voor de consequenties

Sporters zijn kwetsbaar en behoorlijk afhankelijk van trainers en begeleiders. En daar wordt vaak letterlijk misbruik van gemaakt. “Heel vaak durven sporters daar niet over te praten omdat zij bang zijn voor hun sportcarrière en de consequenties. Daardoor blijft misbruik mogelijk en dat moet stoppen”, aldus Majoor.

Majoor gaat voorlichting geven over bewustwording en de bereidheid om misbruik te melden vergroten. Majoor gaat door het hele land over zijn ervaringen vertellen en zijn visie geven over de maatregelen genomen moeten worden.

