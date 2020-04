Ga digitaal vergaderen maar vertel de leden wat je doet

Het is stil bij de sportclubs in Nederland. Maar dat neemt niet weg dat besturen bezig zijn met zaken zoals onderhoud, betalingen en vragen over aansprakelijkheid. En over digitaal vergaderen.

“Ideaal zeilweer en dé perfecte opening van het zeilseizoen”, zegt bestuurslid Sandy Mulders. “Maar wij mogen het water niet op want je mag niet in je eentje gaan varen.”

Hekken dicht

Watersportclub De Pettelaer heeft de 240 leden laten weten dat de club dicht moet blijven. “Wij zijn als bestuur aansprakelijk dus de hekken zijn op slot. Jammer van de inkomsten uit verhuur, de kantine en cursussen maar het is niet anders. Maar de rekeningen komen wel binnen.”

Leden vragen zich af of zij de contributie terug kunnen krijgen nu er op de club niets gebeurt. “Nee”, stelt Marjo Vink, specialist verenigingsrecht. “Leden van een sportclub hebben geen recht op teruggave, tenzij dat in de statuten anders is bepaald.”

Digitale ALV

En hoe moet je nu vergaderen? De verplichte ALV zorgt bij veel clubbesturen voor hoofdbrekens. De meeste clubs leggen in juni via de ALV verantwoording af aan de leden. “Mogen wij als club wel digitaal vergaderen?”

Samenkomen mag in deze coronatijd niet. En de noodwet die het kabinet heeft aangenomen om digitaal te stemmen, geldt voor overheden maar nog niet voor sportclubs.

Ga digitaal vergaderen

“Wij hopen maar dat er op tijd een oplossing is”, zegt Lieke Reinders van hv DOS ’80 in Heesch. De club staat voor een fusie met hv Olympia ’89 in Oss. In de ALV van de volgende week zouden de twee clubs daar een klap op geven. Dus wat nu? “Wij móeten volgens de regels van de bond de fusie voor juni bekrachtigen. Maar dat lukt niet zonder ALV.”

“Houd je leden vooral op de hoogte van wat je doet”, adviseert Vink. “Ga gewoon digitaal vergaderen maar laat duidelijk weten waar je mee bezig bent. Je kunt later in een uitgestelde vergadering altijd nog terugkomen op belangrijke besluiten.”

Brief aan de leden

“Dat advies hebben wij bij FC Engelen ter harte genomen”, zegt voorzitter Bert Geerts. Hij heeft de leden direct een brief gestuurd en ook gevraagd of zij de contributie gewoon willen blijven doorbetalen.

“Wij kunnen wel tegen een stootje maar een dichte club kost ook geld. Want zaken zoals het onderhoud en de schoonmaak lopen gewoon door. Wij hebben de contributie hard nodig.”

