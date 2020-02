Turnstad Groningen in toptien grootste gymverenigingen

De gymnastiekclubs Rapiditas, Olympia en Kracht & Vriendschap zijn gefuseerd in de nieuwe vereniging Turnstad Groningen. De nieuwe fusieclub telt rond de 1.400 leden.

Nieuwe turnhal

Sinds januari 2019 maken de drie fusiepartners al gebruik van de turnhal van het Noorderpoort College in Groningen. Daphne Veldman van Kracht & Vriendschap is aangesteld als verenigingsmanager. Dit gezamenlijke gebruik van de hal heeft de fusie in een stroomversnelling gebracht.

“Tot 2019 werkten alle drie verenigingen in de turnhal met een eigen rooster. Zo kwam het voor dat leden op meerdere plaatsen in de hal op hetzelfde niveau lessen kregen. Door de handen ineen te slaan maak je dan een flinke efficiencyslag”, zo stelt Veldman.

Kaderleden lenen

Volgens Veldman leenden de clubs onderling steeds vaker elkaars kaderleden. En de besturen zochten elkaar steeds vaker even op om te sparren. Al in 2019 richtten de clubs een stichting op, als gesprekspartner voor het Noorderpoort en de gemeente Groningen.

De geesten waren toen nog niet rijp voor fusie. Maar de drie besturen maakten onderling al wel afspraken over de hoogte van de contributie om scheve gezichten te voorkomen.

Niets forceren

Volgens Daphine Veldman gingen er al langer stemmen op om de clubs te laten fuseren. Daar kwam het in eerste instantie niet van omdat de besturen niets wilden forceren.

Maar tot verrassing van iedereen kwamen de kaderleden van de clubs in maart 2019 met het voorstel om te fuseren. De clubs voegden in de zomer van dat jaar de selectieleden van de al samen. De mix van de leiding was voor iedereen even wennen maar wierp al snel vruchten af.

In januari 2020 spraken de leden zich unaniem uit voor een fusie die inmiddels bij de notaris is bekrachtigd. Met 1.400 leden behoort Turnstad Groningen nu tot de tien grootste gymclubs van Nederland.

