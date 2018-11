Topvoetbal Zuid-Limburg alleen met een FC Limburg

Roda JC heeft het zwaar in de Keuken Kampioen Divisie. Ronald Waterreus roept in zijn column in De Limburger op tot stevige maatregelen. Hij pleit voor een fusie van Roda, Fortuna Sittard en MVV Maastricht tot FC Limburg.

De degradant uit Kerkrade staat nu op de zevende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Roda JC heeft daar al een achterstand van 9 punten op aanvoerder Sparta Rotterdam.

Mismanagement

In de Limburger spreekt Waterreus van ‘consequent mismanagement’. “Ik hoef u niet te vertellen dat het slecht gaat met Roda. Het voetbal is abominabel, de kans op het kampioenschap verkeken en de club moet opnieuw bij de gemeente aankloppen.”

“Consequent mismanagement dus en zodra de club degradeert wordt alles en iedereen op straat geknikkerd”, zo sneert de oud-doelman van PSV.

Alleen FC Limburg

Als enige oplossing ziet hij een fusie met Fortuna Sittard en MVV Maastricht. “Ik vraag me af wanneer wij gaan begrijpen dat alleen een ‘FC Limburg’ ervoor kan zorgen dat we ooit nog (sub)topvoetbal zien in Zuid-Limburg. De regio is te klein voor drie profclubs en als wij eerlijk zijn, dan weten wij dit al jarenlang”, stelt Waterreus.

Mislukt fusie-initiatief

Hij baseert zich bij zijn uitlating op het in 2009 mislukte initiatief om Roda en Fortuna samen te voegen. Toen was het formeren van Sporting Limburg de inzet maar de provincie weigerde financiële steun. De club uit Sittard promoveerde afgelopen zomer naar de Eredivisie en doet het nu met een tiende plaats heel behoorlijk.

Follow @Allesportzaken