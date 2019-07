Spoedfusie van twee Utrechtse tennisclubs succesvol

De brandbrief die STVU en Tennisclub Rijnsweerd (TCRW) naar de gemeente stuurden, heeft zijn doel bereikt. Een spoedfusie van de twee clubs is gelukt.

De clubs sporten nu nog op twee tennisparken. Maar sinds 1 juli is hun gezamenlijke naam UTV Kromme Rijn. De spoedfusie was nodig om het voortbestaan van de clubs te borgen.

Eigenaar uitgekocht

De clubs moesten op hetzelfde sportpark als één vereniging verder. De banen van TCRW verdwijnen namelijk vanwege de verbreding van de A27. Daarvoor is de eigenaar van het tenniscomplex door Rijkswaterstaat uitgekocht. TCRW is huurder van het complex maar moet daar dus in 2020 weg zijn.

Te weinig tijd

De clubs spraken al sinds 2015 over een fusie. Die leek begin dit jaar te mislukken omdat er toen nog te weinig tijd over was. Dus stuurden de clubs in januari een brandbrief aan de gemeente in een poging om de besluitvorming te versnellen.

Want de gemeente moest voor de aanleg van drie nieuwe banen nog veel regelen. De gemeente moest het naastgelegen parkeerterrein aankopen. Maar er was ook een grondonderzoek nodig evenals vergunningen en financiering.

UTV Kromme Rijn

De gemeente liep in korte tijd de nodige procedures door en daarna was het laatste woord aan de leden. Met 117 positieve stemmen, 2 blanco stemmen en geen enkele tegenstem was de fusie op 13 juni een feit. Sinds vandaag bestaat de nieuwe vereniging UTV Kromme Rijn uit ongeveer 600 leden.

Het tennispark van STVU wordt de nieuwe thuisbasis. Het paviljoen en de vier banen naast Kampong, blijven bestaan en er worden drie banen bij gelegd. De gemeente maakt de grond in de komende weken al bouwrijp. Het nieuwe park wordt naar verwachting in oktober opgeleverd.

De leden van STVU en TC Rijnsweerd organiseren nu al alle recreatieve activiteiten samen. De clubs voegen vanaf 1 januari 2020 ook het wedstrijdtennis, de competitie en de open toernooien samen.

