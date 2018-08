Gemeente Rijssen-Holten houdt voetbalclubfusie op

Sportclub Rijssen, RKSV en Rijssen Vooruit hopen de fusie volgend seizoen rond te hebben. Dat zegt Jan Bakker van de fusiewerkgroep. “De bal ligt nog steeds bij de gemeente Rijssen-Holten.”

De intentie-overeenkomst voor de fusie is in 2017 al ondertekend. Ook de leden staan er achter maar toch is de fusie nog steeds niet rond. “Rijssen-Holten schiet alleen niet zo op.”

Bal ligt bij gemeente Rijssen-Holten

De drie voetbalclubs willen op een nieuw te bouwen complex op ’t Opbroek gaan spelen. “Maar deze grond is nu nog in handen van Ter Steege. Er zijn andere clubs gevestigd en er is nog plek voor twee voetbalvelden. “De gemeente Rijssen-Holten moet deze grond aankopen omdat het een eis is dat het een sportpark van de gemeente wordt”, zegt Bakker.

Gemeente vertelt niets

Waarom de aankoop van de grond zo lang duurt weet niemand. “De gemeente vertelt ons niets, dus het blijft bij gissen”, zegt Mulder. Ook tegenover RTV Oost geeft Rijssen-Holten geen commentaar. “Maar zodra de gemeente de grond gekocht heeft, zou het snel kunnen gaan.”

Toch hoeft het niet te betekenen dat de fusie direct van start kan als de gemeente er dit seizoen uitkomt: “Op z’n vroegst fuseren wij aan het begin van seizoen 2019/2020. Dat is ook onze intentie want het heeft nu wel lang genoeg geduurd.”

Clubs zijn teleurgesteld

In februari lieten de clubs BenW al per brief weten niet blij te zijn met de snelheid van de fusie. En ook nu is Harry Mulder, voorzitter van RKSV, niet erg tevreden. “En vanwege het zomerreces duurt het nu nog langer.”

“Het verbaast mij dat het allemaal zo lang moet duren terwijl de clubs er allang uit zijn. We zijn erg teleurgesteld en er is haast geboden: “Het moet snel rondkomen zodat een en ander meegenomen kan worden in de najaarsbegroting. Wij wachten maar weer af”, zo besluit Mulder

