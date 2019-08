Geen fusie van sv Beverwijk en cvv Jong Hercules

Het bestuur van sv Beverwijk werd op 16 augustus jl. geconfronteerd met het stopzetten van de fusiebesprekingen met en door cvv Jong Hercules in Beverwijk. Er komt dus geen fusie.

De clubs voerden constructieve gesprekken over een samengaan. Maar Jong Hercules is van mening dat het beter is om verdere besprekingen over een fusie te staken.

Helaas geen fusie

Het bestuur van sv Beverwijk betreurt de gang van zaken en de handelswijze. Er lag wat sv Beverwijk betreft een goed fusiestuk. Beide clubs konden zich daar tot voor kort volledig en op basis van gelijkwaardigheid in vinden.

Het bestuur van Jong Hercules had echter niet het gevoel dat er sprake was van gelijkwaardigheid. “Op het gebied van het aantal leden, de financiële ruimte en de bestuurlijke potentie heeft Jong Hercules een groot voordeel.”

Mooie accommodatie

Maar sv Beverwijk heeft met de huidige accommodatie weer een sterke troef in handen. “Hun accommodatie weegt echter niet op tegen de verschillen in het ledental en de financiën van Jong Hercules. Maar ook andere zaken zij van invloed op onze keuze om de gesprekken te staken”, aldus voorzitter Justin de Vries.

Na een poging van enkele jaren geleden, gebeurt nu weer hetzelfde. Het bestuur van sv Beverwijk vindt het jammer dat de inspanningen niet tot iets positiefs hebben geleid. Tot voor de zomerstop hadden de clubs nog steeds een fusie voor ogen.

Geen nieuw overleg

Jong Hercules heeft besloten om in de nabije toekomst ook geen energie meer te steken in overleg over een fusie. Een en ander betekent nu dat de clubs dus naast elkaar zullen blijven bestaan.

Het bestuur van sv Beverwijk heeft in de afgelopen periode laten zien open te staan voor een een fusie. “Maar daarvoor zijn natuurlijk wel twee partijen nodig”, aldus het bestuur. Tijdens de volgende ALV zal het bestuur van sv Beverwijk ingaan op de toekomst van de club.

