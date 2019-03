Sv Rijssen wordt een grote en stabiele fusievereniging

Dit seizoen spelen ze nog tegen elkaar maar R.K.S.V. en Rijssen Vooruit slaan vanaf volgend voetbalseizoen de handen ineen. Dan gaan de clubs als sv Rijssen een gezamenlijke toekomst tegemoet.

R.K.S.V. en Rijssen Vooruit zijn samen goed voor bijna 200 jaar voetbalgeschiedenis. De clubs hebben beide een roemrijk verleden en stonden op het veld menig maal tegenover elkaar.

Samen verder als sv Rijssen

Maar de rivalen hebben elkaar gevonden en gaan als één club verder. Het merendeel van de leden van beide clubs stemde op 14 maart voor een fusie.

“Gezien de grootte en de levensvatbaarheid van beide verenigingen is het beter om samen een grotere vereniging te vormen. Afzonderlijk hadden wij het waarschijnlijk niet lang meer uitgehouden”, stelt Wouter Beumer, voorzitter van de fusiewerkgroep.

Voordeel van een fusie

De eerste gesprekken over een fusie dateren al van twee jaar terug. Daarbij was ook sc Rijssen betrokken maar deze club haakte af. “Er bestond aanvankelijk ook weerstand tegen een fusie tot sv Rijssen. Maar veel leden zien daar intussen toch het voordeel van in”, zegt Beumer.

“Sinds oktober 2018 is het fusieballetje, na een hectische aanloop, steeds sneller gaan rollen. Wij krijgen een mooi nieuw complex en worden een grote en stabiele vereniging.”

De combinatie presenteerde op 14 maart jl. de plannen. Ook onthulde de clubs samen de clubnaam sv Rijssen, het logo, de nieuwe kleding en een schets van het nieuwe sportcomplex.

Jeugdopleiding

JO8 en JO9 van beide clubs spelen sinds kort al als één team samen in de competitie. “We richten ons eerst met name op een goede jeugdopleiding”, zegt Beumer. “En wij zullen met minimaal één team in elke leeftijdscategorie vertegenwoordigd zijn. Wij verwachten veel aanwas van nieuwe jeugdleden.”

Beumer denkt dat eind april het licht voor sv Rijssen definitief op groen wordt gezet. Waarschijnlijk nemen de nieuwe teams vanaf het seizoen 2020/2021 hun intrek in de nieuwe accommodatie.

