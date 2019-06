Is er een fusie van voetbalclubs in Meppel op handen?

Drie voetbalclubs in Meppel hebben de uitkomsten van een onlangs gehouden enquête gepresenteerd. De leden konden hierin hun mening geven over een samenwerking of fusie van de drie clubs.

De besturen van MSC Meppel, FC Meppel en mvv Alcides gaan uitzoeken hoe een samenwerking of fusie gestalte zou kunnen krijgen.

Ligging, vrijwilligers en geld

De leden van de drie voetbalclubs in Meppel konden zich via een enquête uitspreken over een eventuele samenwerking. De belangrijkste reden voor de enquête was een demografische.

Maar de leden mochten ook hun mening geven over (de toekomst van) het vrijwilligersbeleid en financiële zaken. Aan de hand van de uitkomsten gaan de clubs nu de vervolgstappen onderzoeken.

Driekwart voor samenwerking

Zo’n 59% van de leden van MSC Meppel wilde de enquête in. Van hen wil maar liefst 92% met één of meerdere voetbalclubs in Meppel samenwerken. Op de vraag met welke vereniging men dan zou willen samenwerken koos 73% voor ‘zowel mvv Alcides als FC Meppel’. En op de vraag of men wil samenwerken op gebied van senioren, jeugd of beide koos 71% voor ‘beide’.

Grote meerderheid zegt ‘ja’

De cijfers bij FC Meppel en mvv Alcides geven een iets afwijkend beeld dan de cijfers van MSC Meppel. Maar duidelijk is wel dat ook bij die twee clubs een grote meerderheid ‘ja’ zegt tegen een samenwerking met één of meerdere clubs in Meppel. Op de vraag met welke vereniging men dan zou willen samenwerken antwoordde een meerderheid ‘beide’.

Onderzoek samenwerking voetbalclubs Meppel

De uitkomsten van de enquêtes zijn bij zowel MSC, FC Meppel als Alcides besproken. De besturen van de drie Meppeler clubs vinden dat de uitslagen aanleiding geven tot een nader onderzoek. De clubs gaan nu uitzoeken hoe een definitieve samenwerking, en de juiste vorm daarvan, gestalte zou kunnen krijgen.

