Fusie Baarnse voetbalclubs in het geheim voorbereid

Wat jarenlang voor onmogelijk werd gehouden krijgt vanaf 2020 toch zijn beslag. Een fusie van de Baarnse voetbalclubs vv Eemboys, sv Baarn en TOV gaat er van komen. Iemand moet alleen de naam voor de club nog bedenken.

Een speciale commissie onderzocht in het geheim of een fusie toch niet haalbaar was. Het resultaat is dat met ingang van voetbalseizoen 2020/2021 de fusie een feit moet zijn.

Alcohol-, rook- en snackvrije kantine

Een heet hangijzer tijdens de besprekingen was de nieuwe indeling van sportpark Ter Eem. De partijen hebben hierover echter overeenstemming weten te bereiken. Het dames- en meisjesvoetbal speelt zich in elk geval af op het complex van vv Eemboys.

Het clubhuis van sv Baarn zal worden ingericht als één van de grootste ‘gezonde’ kantines van Nederland. Dit houdt in dat het clubhuis alcohol-, rook- en snackvrij zal worden. De keukenstaf gaat zich vooral richten op vegetarisch eten.

Punten en komma’s

Op de velden van sv Baarn gaan met name de jongens voetballen. Het 18+ teams gaan hun wedstrijden op de velden van TOV spelen. Tijdens de thuisduels van het eerste team wordt, In verband met de veiligheid, pas na 15:00 uur alcohol geschonken.

De besturen van de clubs gaan in de komende tijd de punten en komma’s zetten. De nieuwe opzet wordt vanaf het nieuwe seizoen ingevoerd. De drie clubs streven ernaar te gaan voetballen op een complex waarop iedereen zich thuis voelt.

Nog geen nieuwe naam

Ondanks de fusie van de Baarnse voetbalclubs, blijven de recreatieve teams in hun huidige vorm bestaan. De besturen gaan de fusie uitwerken maar de leden moeten daar niet veel van gaan merken.

De clubs hebben al wel gesproken over een naam voor de fusieclub maar vooralsnog zonder resultaat.

Aan de leden is daarom gevraagd om met suggesties te komen. De suggesties voor een nieuwe naam kunnen worden ingediend bij de besturen of per mail naar Baarnsche Courant.