Fusie AmstelveenHeemraad en RKAVIC in onderzoek

Vv AmstelveenHeemraad en RKAVIC onderzoeken of een fusie van de twee clubs mogelijk is. De besturen van de Amstelveense clubs hebben van hun leden een mandaat om een plan uit te werken.

De reden van een onderzoek naar een eventuele fusie is dat zowel AmstelveenHeemraad als RKAVIC kampen met een terugloop van het aantal leden.

Leden zijn positief

Amstelveen Heemraad speelt komend seizoen in de zaterdag derde klasse, RKAVIC in de zaterdag vierde klasse. De leden van beide clubs lijken een fusie te omarmen.

Mandaat gekregen

Het bestuur van vv AmstelveenHeemraad kreeg op een extra ALV op 11 juli van de leden een mandaat om een fusie te onderzoeken. “Maar een eventueel samengaan zal niet voor het seizoen 2019/2020 kunnen worden afgerond. Er zal namelijk nog het nodige moeten worden gedaan en besproken”, stelt AmstelveenHeemraad voorzitter Michael van Eijk.

“Ook de leden van RKAVIC hebben toestemming gegeven om een fusie te onderzoeken. Het bestuur is gevraagd om daarna terug te komen met een duidelijk plan. Dat plan zal ook met de gemeente en Sportbedrijf Amstelveen worden besproken.

Teveel clubs

“Wij werken nu samen een draaiboek uit. De clubs hebben veel dezelfde ideeën die wij samen gaan uitwerken”, stelt RKAVIC voorzitter Paul-Jan van Rooijen. Hij benadrukt wel dat het om verkennende gesprekken gaat.

“In Amstelveen zijn nu teveel clubs die allemaal in dezelfde vijver vissen. Dan is het goed om te kijken of, en zo ja, wat wij samen zouden kunnen doen. Van Eijk: “We gaan in elk geval na de vakantie met frisse moed aan de slag. Het streven is om een eventuele fusie voor het seizoen 2019/2020 rond te hebben.”

