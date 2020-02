Draagvlak en geduld zijn cruciaal voor een clubfusie

“Zorg voor draagvlak en geduld”, stelt bestuurslid Wim van Wegen van sc Creil-Bant. De buurclubs sc Bant en sc Creil zetten in 2014 een eerste stap naar samenwerking. Maar pas dit jaar komen de clubs samen uit in de competitie.

“Er is voor een samenwerking lef, draagvlak en geduld nodig. Je moet weerstand overwinnen, maar je krijgt er echt veel voor terug.”

Steeds minder leden

Het begon zes jaar geleden met een telefoontje van sc Creil. “Of wij wat zagen in een gezamenlijk B-juniorenteam”, vertelt Van Wegen. “Daar zag ook sc Bant de voordelen wel van in.”

“Ook wij kregen steeds minder leden. Het was elk jaar moeilijk om in elke leeftijdscategorie een team op de been te brengen. Door samen te werken werd dat een stuk gemakkelijker.”

Enthousiaste jeugd

“Het leverde bij ouders en oudere leden wel wat gefronste wenkbrauwen op”, herinnert Van Wegen zich. “Maar de jeugd was direct enthousiast.” Al halverwege het seizoen besloten de clubs om de samenwerking uit te breiden naar de gehele jeugdafdeling. Een volgende serieuze stap was het samenvoegen van de seniorenteams.

Draagvlak en geduld

“Net als bij de jeugd organiseerden wij meerdere informatieavonden voor de leden. Dat was essentieel”, benadrukt Van Wegen. “Daarmee verzeker je je van voldoende draagvlak. Is dat er niet, dan is een samenwerking gedoemd om te mislukken.”

Een grote meerderheid stemde begin 2019 voor samenwerking zodat de clubs in 2020 samen aan de competitie konden meedoen. “En dat gaat dus erg goed”, weet Van Wegen. “Zo goed zelfs dat wij binnen een paar jaar willen fuseren tot één club. In 2021 gaan de besturen al verder als één bestuur.”

Kijk naar samenwerking

“Ik raad alle clubs die last hebben van teruglopende ledenaantallen, aan om te kijken naar samenwerking met andere clubs. Het levert veel energie op en voordelen voor zowel de jeugd als de senioren.”

“Maar zorg er wel voor een gelijkwaardige positie van de clubs. Neem de tijd, zet stapje voor stapje en blijf de leden doorlopend bij het proces betrekken. Draagvlak en geduld zijn cruciaal om een samenwerking te laten slagen.”

