Vv Baronie in voortbestaan bedreigd door geldproblemen

Het gaat de Bredase club vv Baronie sportief voor de wind maar de financiële situatie is penibel. Volgens het huidige interim-bestuur komt zelfs het voorbestaan van de vereniging in het geding.

Secretaris Ton van Beek is er glashelder over. “Wanneer wij nu niets doen, bestaat de club over een tijdje niet meer.” Op 29 januari presenteert het interim bestuur daarom een reddingsplan.

Lijken in de kast

“We zijn begin 2018 als interim-bestuur begonnen nadat vv Baronie ruim vijf jaar lang nauwelijks bestuurd is geweest. Het duurde daarom wat langer dan een paar maanden voordat we goed zicht kregen op de situatie. En er bleken nogal wat lijken in de kast te zitten”, zo stelt Van Beek.

Daaronder bevonden zich een verwaarloosd sponsorbestand, een negatief eigen vermogen van anderhalve ton en een gebrek aan liquide middelen. En juist dat laatste probleem baart het bestuur zorgen. “De bodem van de kas is bereikt”, aldus Van Beek.

Vv Baronie zoekt vers bloed

Vv Baronie zal dus flink moeten bezuinigen. Van Beek: “Wij moeten stoppen met de huidige vergoedingen voor vrijwilligers. Baronie moet gebruik gaan maken van vrijwilligers in de letterlijke zin van het woord. Op dit moment hebben wij het meeste behoefte aan vers bloed in de sponsorcommissie.”

“Ook in het budget voor de hoofdmacht zal flink moeten worden gesneden. Door gerichte sponsoring moeten wij met plezier en op het gewenste niveau kunnen blijven voetballen.”

In de steigers

“Wij willen niet de contributie verhogen maar er zal aan de inkomstenkant het een en ander moeten gebeuren. Wij verwachten met de nieuwe kantinebeheerder meer horeca-inkomsten te gaan genereren. Maar de werving van sponsors is nu het belangrijkste.”

“Onze plannen voor de wederopbouw liggen ook bij de gemeente Breda. De club staat in de steigers maar om er bovenop te komen hebben wij op 29 januari wel de steun van de leden nodig”, zo besluit Van Beek.

