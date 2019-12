Financieel wanbeleid TSC Oosterhout na 10 jaar ontdekt

Voetbalvereniging TSC in Oosterhout verkeert vanwege financieel wanbeleid in financiële problemen. Om daaruit te komen, heeft de club snel een bedrag van zo’n 50.000 euro nodig.

“TSC komt veel geld tekort”, zegt voorzitter Ernst-Jan van Langh. “Wij zoeken daarom op korte termijn geld via sponsors maar misschien ook via een hogere contributie.”

Tien jaar lang financieel wanbeleid

TSC heeft ruim 1.100 leden. Daarmee is de club één van de grootste clubs in de regio. Maar de afgelopen maanden onderzocht Van Langh de financiën en praatte de leden daar op 9 december over bij. “Er is in de club tien jaar lang financieel wanbeleid en geen deugdelijke administratie gevoerd. Er is een achterstand bij de inning van contributie en er liggen nog te betalen rekeningen.

Blauwe ogen

Van Langh is op 9 december tot voorzitter gekozen nadat het voltallige bestuur aftrad. Volgens hem valt niet het vorige bestuur maar alleen de vorige penningmeester iets te verwijten. “Wij vragen ons af hoe dit zo heeft kunnen lopen. Als iets te moeilijk is, vraag dan om hulp. En waarom meld je de vereniging zaken die niet waar zijn? Hier kon iemand op zijn blauwe ogen maar doorgaan met financieel wanbeleid”, aldus Van Langh.

Hulp van de KNVB

“De KNVB helpt de club waar nodig en onze verenigingsadviseur heeft goed contact met TSC”, stelt de bond. Ook sportwethouder Arnoud Kastelijns is al op de hoogte. “De voorzitter van TSC praat de wethouder binnenkort bij en dat gesprek wachten wij af”, zegt de woordvoerder van Oosterhout.

Eind januari 2020 informeert het bestuur de leden over de gevolgen. “Ik weet niet wat wij nog gaan tegenkomen”, zegt Van Langh. “En of het bestaansrecht van TSC in het geding is, durf ik ook niet te zeggen.”

“Ik weet wel dat (voormalig) bestuursleden in bepaalde gevallen aansprakelijk kunnen worden gesteld voor financieel wanbeleid. Maar of en in hoeverre dat nu ook kan zijn wij nog aan het uitzoeken.”

