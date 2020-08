Filmavond van HC 03 in Drempt in de soep gelopen

Omdat sportclubs een aantal maanden op slot moesten, liepen zij soms tienduizenden euro’s mis. Voetbalclub HC 03 in Drempt wilde met een openlucht filmavond de clubkas spekken. Maar dat ging niet helemaal goed.

Elke maand dat de kantine van HC 03 in Drempt dicht was, kostte dat de club 10.000 euro. “Wij zijn de afgelopen maanden dus zo’n 30.000 euro misgelopen. Dat is een hoop geld op een begroting van 200.000 euro”, stelt voorzitter Mart de Kruif.

Om iets van die gemiste inkomsten in te halen, organiseerde de club een openluchtbioscoop. Met de voetbalfilm All Stars als opener. “Wij misten de inkomsten en de saamhorigheid dus hebben wij daarvoor een filmavondje bedacht.”

“Maar dat verliep niet helemaal volgens plan. Wij hadden eerst goed geluid zonder beeld. Daarna goed beeld maar geen geluid. Dat schoot dus niet echt op”, vertelde De Kruif.

HC 03 liep niet als enige sportclub inkomsten mis door de coronacrisis. Uit onderzoek door het Mulier Instituut blijkt de schade voor alle amateurclubs samen ruim 200 miljoen euro te zijn.

“Maar de clubs hebben veel gehad aan de steunmaatregelen van de overheid. Kleine clubs zonder eigen accommodatie en personeel hebben bijvoorbeeld weinig vaste lasten. En sportclubs zijn heel inventief”, zo stelde onderzoeker Ine Pulles.

Ook de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) is positief. “Wij hebben nu van vijftien clubs de jaarstukken binnen. Van die clubs hebben twaalf het dit jaar beter gedaan dan in 2019. De clubs missen de kantineopbrengsten. Maar door de steunmaatregelen lijkt het gros van de clubs de ellende te overleven”, zegt directeur Dick Zeegers. “De steun hielp ons zeker”, bevestigde De Kruif. Niemand vroeg z’n contributie terug en bij ons trok ook geen enkele sponsor zich terug.”

De filmavond bij HC 03 viel op 14 augustus in het water maar er komt een herkansing. Op 22 augustus vertoont de club ‘Scarface’, met geluid. En de club heeft in de komende weken nog twee filmweekenden gepland op het voetbalveld.

