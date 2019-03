Film over homo-acceptatie in de voetbalkantine

Homo’s die voetballen houden zich op de club doorgaans angstvallig stil. De goed gemaakte film ‘Mario’ gaat over homo-acceptatie en de druk die voetballers voelen om in de kast te blijven.

Voetballers bespringen en omhelzen elkaar op het veld. Maar buiten de zestien meter is homo-acceptatie in de voetbalwereld vaak nog ver te zoeken.

Druk om in de kast te blijven

Homo is vooral een scheldwoord dat je boos naar de scheids of een tegenstander roept. En dat terwijl er in het voetbal statistisch gezien veel homo’s rondlopen.

Maar zij houden zich dus angstvallig stil over hun geaardheid. Over homo-acceptatie en de druk om in de kast te blijven, gaat de Zwitserse film Mario. Deze film kan in de kleedkamer en sportkantine prima dienen als praatstuk.

Bij elkaar in huis

De hoofdpersoon Mario voetbalt in het Zwitserse Thun. Hij hoopt bij zijn club door te stoten naar het eerste elftal. Als de Duitse Leon het team komt versterken, is hij in eerste instantie op zijn hoede. Hij wil niet dat Leon zijn basisplaats komt innemen.

Al snel stopt de leiding van het team de twee spitsen bij elkaar in een huis bij het trainingsveld. En voor zij het weten delen zij naast het huis ook het bed. Hoewel zij in het openbaar voorzichtig zijn doen al snel allerlei geruchten de ronde.

Pijnlijke scène

Een teamlid chanteert het duo en een andere teamgenoot wil weten met wie hij eigenlijk onder de douche staat. Mario en Leon worden dus onder druk gezet om zich te conformeren. Dat levert een pijnlijke scène op tijdens een feestje.

Mario neemt een vriendin mee en doet alsof hij hetero is. Leon gunt zijn date geen blik waardig en kijkt vooral jaloers naar Mario. Die wordt uiteindelijk gedwongen een keuze te maken tussen de liefde of een carrière.

Follow @Allesportzaken