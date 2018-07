Sportpedagoog Thymen Kruider start bij FC Oegstgeest

Het ontstaan van de fusieclub FC Oegstgeest uit Vv UDO en Vv Oegstgeest, brengt nieuwe kansen met zich mee. Zo zet de club een sportpedagoog in om het sportklimaat te optimaliseren.

Thymen Kruider (24) is student pedagogiek en was als klein jongetje al op de voetbalvelden van Ter Leede in Sassenheim te vinden. Later werd hij o.a. bij UVS, coach en trainer.

Gewoon sportleraar

Kruider kwam tijdens de opleiding Sport & Bewegen in aanraking met probleemjongeren. “Ik wilde altijd ‘gewoon’ sportleraar worden maar deze groep jongeren is mij gaan boeien. Ik wilde sportpedagoog worden om voor deze jongeren iets te kunnen betekenen.”

Goede communicatie

“Trainingen moeten goed in elkaar zitten en ik weet hij hoe belangrijk goede communicatie daarin is. Maar er is doorgaans weinig aandacht voor de manier waarop trainers gesprekken voeren met de sporters en hun ouders. En dat aspect mag je eigenlijk niet negeren.”

Kruider snapt dat trainers zich vaak vrijwillig inzetten voor een club. Zij hebben misschien te weinig tijd om over andere dan voetbaltechnische zaken na te denken. Maar Kruider is er van overtuigd dat er op dat terrein veel te winnen valt.

Uitleg en motivatie

“Door op een goede manier een gesprek te voeren, behoud je als club je leden. En ik geloof dat sportende kinderen zich beter zullen ontwikkelen. Want het is frustrerend om telkens afgewezen te worden voor een selectieteam als de reden daarvoor niet wordt uitgelegd. Of als er geen motiverende woorden zijn over wat wél mogelijk is.”

Sportpedagoog verbetert het sportklimaat

“Voor mij, als beginnend sportpedagoog, is deze pilot met FC Oegstgeest heel leerzaam. Trainers kunnen mij met problemen benaderen over buitensluiten, pesten, sporters met autisme of verbaal agressieve ouders. Het kan enorm helpen om daar met iemand over te praten. Ik ben ervan overtuigd dat wij samen een goed sportklimaat binnen FC Oegstgeest kunnen creëren.”

Follow @Allesportzaken