FC Boshuizen en gemeente Leiden zijn er eindelijk uit

FC Boshuizen en de gemeente Leiden zijn eruit. De twee partijen ondertekenden een overeenkomst over de verhuizing en de compensatie die de club krijgt. De gemeente betaalt daarvoor gespreid over vijf jaar, 130.000 euro.

De bouw van een sportcentrum kan nu doorgaan. Leiden koopt en verplaatst/vervangt de FC Boshuizen tribune . De gemeente regelt ook betere verlichting rond de oude GOL Sport velden.

Conflict over compensatie

Op de locatie van de club moet nu indoor sportcentrum komen. Met de deal is een eind gekomen aan een slepend conflict over compensatie voor de verplaatsing van de club. De rechter moest eraan te pas komen om de de zaak op te lossen.

De gemeente spande een kort geding aan toen FC Boshuizen zich niet liet dwingen om voor de zomer te verkassen. Maar Leiden kreeg het lid op de neus. De rechter vond dat de gemeente het huurcontract met de club moest respecteren.

Verhuizing FC Boshuizen tribune

FC Boshuizen is acht jaar geleden al eens gedwongen om plaats te maken voor woningbouw. De club wilde best opnieuw plaatsmaken maar voelde er niets voor daar dan ook nog eens voor te moeten betalen. Met de gesloten overeenkomst hoeft dat ook niet meer. De gemeente neemt de tribune over en verplaatst deze naar de nieuwe locatie. “Vanaf dat moment is de tribune dus eigendom van de gemeente.”

Nieuwe LED-verlichting

Op de nieuwe locatie is de verlichting niet in orde. Leiden lost dat probleem op door LED-verlichting te installeren. Ook een oud conflict over de energierekening is nu opgelost. FC Boshuizen betaalde namelijk al acht jaar ook de rekening voor andere gebruikers van het complex.

De club krijgt in de komende vijf jaar 130.000 euro voor afkoop van het clubdeel in de kantine. Dat geld gaat de club gebruiken voor de jeugd en versterking van de samenwerking met de wijk.

