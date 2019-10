Familie Derks sluit De Heikant per direct voor Achilles ’29

Sportpark De Heikant is op 17 oktober per direct gesloten. Niemand anders dan de familie Derks mag de voormalige velden van vv Achilles ’29 nog betreden. Dat liet de familie Derks gisteren weten.

accommodatiestichting failliet De inboedel van Achilles ’29 is verkocht. Het bestuur van de club liet degaan. Daarop heeft de familie Derks op de inboedel geboden en die gekocht.

Inboedel voor een deel verdwenen

Op 17 oktober meldde de curator zich, samen met politie, op De Heikant, om de inboedel in beslag te nemen. Toen zij deze aan de familie Derks wilden leveren bleek dat een aanzienlijk deel van de inboedel was verdwenen. De familie Derks reageerde daarop direct en besloot het sportpark te sluiten.

De familie wachtte dus niet langer de gesprekken met het clubbestuur en de gemeente Berg en Dal af. Vv Achilles ’29 mocht al sinds 1 oktober het veld op sportcomplex De Heikant niet meer op. Waarom de familie toen besloot om de club elke toegang te ontzeggen, is niet bekend.

Oplossing voor de teams

De voetballers O14 kwamen gisteren opdagen voor de training van 18:00 uur. Maar zij kregen te horen dat zij op de velden van VVLK in Leuth terecht konden. Ouders hebben de circa 25 spelers daar vervolgens naartoe gebracht. Voor het weekend van 19/20 oktober is het nog niet duidelijk of er voor de teams iets is geregeld. Het eerste elftal was al vrij maar voor de andere teams moet de club nog een oplossing zoeken.

Geen gesprek familie Derks en de gemeente

Een aantal weken geleden besloot de familie al om de huurovereenkomst te beëindigen. De gemeente Berg en Dal wilde toen met beide partijen praten. Het was de bedoeling om de club in ieder geval voorlopig wedstrijden en trainingen te laten spelen. Maar die optie lijkt nu dus ook niet meer open te liggen.

