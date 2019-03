Stadionverbod van 7,5 jaar voor FC Utrecht supporter

Op 23 december 2018 gooide een FC Utrecht supporter in stadion Galgenwaard een vuurwerkbom naar Ajax-keeper André Onana. De ‘fan’ heeft daarvoor een stadionverbod van 7,5 jaar opgelegd gekregen.

Algeheel stadionverbod

De KNVB legde hem een algeheel stadionverbod op. De Utrechter was door de rechtbank in Utrecht eerder al eens veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur. Tijdens de rechtszitting gaf hij toe dat hij degene is die het vuurwerk heeft gegooid.

Maar hij zei niet te hebben geweten dat het een zware vuurwerkbom was. Hij dacht dat het siervuurwerk was. “Het leek heel erg op een ander stuk vuurwerk dat ik voor de wedstrijd had gegooid. Daar kwam alleen maar een lichtflits vanaf.”

“Toen ik de klap hoorde, schrok ik wel. Ik had helemaal niet de bedoeling om Onana te laten schrikken of te verwonden en ik gooide het vuurwerk ook niet in zijn richting.”

Ik wist dat ik niet zou ontkomen

De man werd opgespoord, toen de stadionbeveiliging en de politie de camerabeelden terugkeken. Daarop was te zien dat de man na het incident de tribune verliet, zijn jas uitdeed en het supportershome van FC Utrecht binnen liep.

Volgens de rechter leek het erop dat hij op die manier aan de politie of beveiliging probeerde te ontkomen. “Ik wist dat dat niet zou lukken”, zei de verdachte. Daarom ben ik toen zij me zagen, rustig meegegaan.”

Op de beelden was echter ook te zien dat hij na de knal schreeuwend en gebarend op de Bunnikside stond. De man zei dat hij niet degene is die op de beelden te zien was. “Deze beelden en het geluid zijn gemanipuleerd.” Het openbaar ministerie benadrukte dat Onana aan een verwonding was ontsnapt en dat vervolging dus op zijn plaats was.

