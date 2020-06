The White Boys in Waspik is uiteindelijk failliet

Het doek is gevallen voor The White Boys, de club is op 4 juni jl. failliet verklaard. De donkere wolken pakten zich al maanden boven de club samen, want de schulden stapelden zich op.

grootse plannen In 2019 presenteerde de clubmet een jeugdopleiding geleid door oud-prof Leon Hutten. Hij zou uit zijn voetbalschool flink wat pupillen meenemen.

The White Boys toch failliet

Eind mei kreeg The White Boys van de rechtbank uitstel van betaling. Maar de rechter sprak onlangs het faillissement uit. De grote vraag is wat er met het complex achter de kerk in Waspik-Boven gebeurt. De curator en voorzitter Tini Verharen, tevens eigenaar van de kantine, zijn niet bereikbaar voor commentaar. De velden zijn eigendom van de gemeente Waalwijk.

Extra bijdrage

De club deed in het voorjaar nog een poging om overeind te blijven. Daarvoor moesten de leden een extra bijdrage betalen. Het bestuur van The White Boys plande vervolgens bespreking van het voortbestaan van de club in een ALV. Maar vanwege de corona-uitbraak ging deze vergadering nooit door.

Het aantal leden liep de afgelopen maanden al snel terug. “Het is altijd vervelend als zij hun vereniging zien wegvallen”, zo reageert een woordvoerder. De gemeente loopt enkele duizenden euro’s aan huurinkomsten mis. Waalwijk kan nog niet aangeven wat de gemeente met de velden gaat doen.

Rekeningen stapelen zich op

The White Boys is in 1947 opgericht en bivakkeerden jarenlang in de kelderklasse van het amateurvoetbal. Maar alles leek in het voorjaar van 2019 te veranderen. Sebastiaan Sluijmers had grote plannen met de club. Als voorzitter beloofde hij talloze sponsoren. Maar al snel vertoonden de plannen de eerste barstjes.

100.000 verlies

De beloofde busjes die jeugdspelers moeten ophalen, reden maar zeer beperkt en de rekeningen stapelen zich op. De club maakte over het afgelopen seizoen een verlies van minstens 100.000 euro. De club raakte verwikkeld in juridische conflicten en verloor rechts- en arbitragezaken tegen Leon Hutten.

