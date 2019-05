EMOS en Achilles stoppen gezamenlijke jeugdafdeling

RKSV EMOS en Achilles gaan voorlopig weer ieder hun eigen weg met de jeugd. Dat is de conclusie na afloop van een extra ledenvergadering bij cvv Achilles.

De start van dit voetbalseizoen was veelbelovend. Jeugdvoetballers van EMOS en Achilles en buurverenigingen trapten het seizoen gezamenlijk af.

Eén accommodatie EMOS en Achilles

De twee clubs voegende de jeugdelftallen samen om in alle categorieën over een ruime selectie te kunnen beschikken. De teams speelden en trainden dit seizoen verdeeld over beide accommodaties. Maar een werkgroep adviseerde om de jeugd samen op het complex van EMOS onder te brengen.

Iets te vroeg

Achilles hield op 8 mei een extra ledenvergadering over de verhuizing van de jeugd. De leden stemden wederom tegen het voorstel om die al m.i.v. het komende voetbalseizoen te laten plaatsvinden.

De club vindt dat de voorwaarden in ieder geval nog een jaar voorbereiding nodig hebben. Achilles voorzitter Han Deuzeman vindt dat eigenlijk zonde. “EMOS en Achilles zijn het met elkaar eens en wilt samenwerken. Maar onze hele jeugd naar EMOS laten gaan komt voor ons iets te vroeg.”

Jaar wachten is geen optie

Maar een jaar wachten is voor EMOS geen optie. De leden stemden in februari al vóór een gezamenlijk jeugdcomplex. “Wij hebben afgelopen jaar met de jeugd op twee locaties gevoetbald. Dat werkte niet”, constateert EMOS-voorzitter Peter Westerveld.

“Nog een jaar wachten is voor ons geen optie. Er ontstaat dan onvrede bij de leden die bewust hebben gekozen voor EMOS. Zij zouden hun kind alsnog een stuk verder in de bossen moeten laten fietsen.”

“EMOS heeft meer een wijkfunctie maar ook qua omzet en exploitatiekosten letten wij op. Wij hebben onlangs nog ons complex gerenoveerd”, stelt Westerveld. De voorzitters laten weten wel met elkaar te blijven praten, ook over een eventuele samenwerking in de toekomst.

