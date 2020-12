EFC Eersel krijgt eindelijk een kunstgrasveld

Spelers van EFC in Eersel kunnen de voetbalvelden van de club vaak niet op. De club gelast wedstrijden in de herfst en winter veelvuldig af omdat de velden te slecht zijn. De club kijkt uit naar een kunstgrasveld in 2021.

Vanwege de slechte kwaliteit van de velden gaan wedstrijden bij EFC Eersel vaak niet door. Met de aanleg van een kunstgrasveld moet dat probleem tot het verleden gaan behoren.

Tien tot vijftien jaar lobbyen

EFC-voorzitter Marcel Blox is blij dat het kunstgras er nu toch echt lijkt te komen. “Onze velden zijn al lange tijd niet al te best. En we zijn al tussen de tien en vijftien jaar aan het lobbyen voor een kunstgrasveld. Zo’n veld heeft onze club hard nodig. Als dat er eenmaal ligt gaan wij veel minder afgelasten. Onze teams kunnen meer trainen en er is ruimte voor zaken zoals 7-tegen-7 en walking voetbal.”

Het kunstgras moet komen te liggen op de plek van het huidige veld twee. De club streeft ernaar om de spelers van EFC er vanaf het seizoen 2021/2022 op te laten voetballen. De club en de gemeente Eersel kijken nu naar het materiaal dat op de nieuwe mat als infill gaat dienen.

Twee ton is geen probleem

De club is met de gemeente overeengekomen veertig procent van de kosten voor het veld te betalen. Wel met een maximum van 200.000 euro. De overige kosten zullen voor rekening van de gemeente komen. Het veld zal naar verwachting zo’n 650.000 euro gaan kosten.

“Dat is veel geld, en al helemaal in deze coronatijd”, stelt Blox. Toch verwacht hij weinig problemen om het deel van de club bij elkaar te krijgen. “Dat moet te doen zijn. Nu we deze kans eindelijk krijgen, mogen we die niet laten liggen. Wij starten met crowdfunding en willen geld ophalen bij sponsors. En zo nodig regelen we een voorfinanciering, zodat de aanleg in elk geval kan starten.”

